Acontece Sicredi União Metropolitana RS apresenta projetos contemplados pelo Fundo de Desenvolvimento Social em 2023

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ao longo de seis anos, o programa já destinou mais de R$ 4 milhões para 741 projetos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Sicredi União Metropolitana RS apresentou nesta quinta-feira (21) os projetos contemplados pelo Fundo de Desenvolvimento Social em 2023. Durante a transmissão, pelo canal no Youtube da cooperativa, a diretoria trouxe informações sobre este programa que destina, anualmente, parte dos seus resultados para o desenvolvimento de ações que promovam cultura, educação, esporte, saúde, segurança e sustentabilidade nas regiões onde atua. Também participaram representantes de três projetos contemplados.

Nos seis anos de existência a iniciativa já destinou mais de R$ 4 milhões para projetos nos nove municípios onde atua (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão). Em 2023 foram contemplados 179 projetos, totalizando um investimento de mais de 880 mil reais. Todos os projetos são oriundos de entidades sem fins lucrativos e associadas da cooperativa, que após a pré-seleção passam por uma análise do comitê de cada região onde as ações serão implementadas.

Conforme o presidente Ronaldo Sielichow, ao se associar as pessoas passam a ser donas do negócio e não só destinam parte do seu resultado para cooperar com o crescimento local, como os representantes escolhidos por eles participam ativamente da seleção de quais projetos receberão os recursos e quanto será destinado para cada um deles.

“É uma alegria apresentar projetos que transformam a vida de muitas famílias. O Fundo de Desenvolvimento Social é o resultado da nossa proximidade com os associados e com a sociedade. Quanto mais pessoas aderirem ao nosso modelo de negócio, maior será o nosso resultado e mais entidades serão beneficiadas”, afirmou.

A live poderá ser acompanhada na íntegra pelo link bit.ly/fundo2023. Informações sobre os critérios e projetos selecionados podem ser obtidas através do site da cooperativa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sicredi-uniao-metropolitana-rs-apresenta-projetos-contemplados-pelo-fundo-de-desenvolvimento-social-em-2023/

Sicredi União Metropolitana RS apresenta projetos contemplados pelo Fundo de Desenvolvimento Social em 2023

2023-09-22