Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Sidnei Lobo (E) comanda a equipe pela terceira vez no Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O jogo do Inter contra o Coritiba não irá contar com a presença do técnico Mano Menezes na beira do gramado, mas Sidnei Lobo estará representando o treinador. Aliás, é a terceira vez no Campeonato Brasileiro que Lobo assume a condição de técnico. O Inter enfrenta o Coritiba no domingo (23), às 18h, no estádio Couto Pereira.

O treinador levou o terceiro cartão durante a vitória sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. Mano Menezes soma seis cartões amarelos e um vermelho no Brasileirão e foi ausência por suspensão em duas partidas das 30 rodadas em que esteve comandando a equipe.

Sidnei estreou em vitória contra o Atlético-MG por 3 a 0, estava na partida contra o Juventude por 4 a 0 e comandou o time depois da expulsão de Mano na vitória sobre o Avaí. A parceria entre Mano e Lobo dura a duas décadas. À época com 34 anos, o volante Lobo foi convidado por Mano Menezes para fazer parte de uma nova comissão técnica.

