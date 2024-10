Política Silas Malafaia diz que Ciro Nogueira é “lixo da política”

As críticas direcionadas ao senador centram-se em três principais pontos de discórdia. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Nos últimos tempos, a figura do senador Ciro Nogueira tem emergido como foco de críticas por parte de líderes evangélicos, gerando discussões intensas dentro do cenário político brasileiro. As críticas ganharam destaque após uma série de acusações do pastor Silas Malafaia, que questionou a atuação do senador em pautas que considera cruciais para a comunidade evangélica e a direita política do País.

As críticas direcionadas ao senador centram-se em três principais pontos de discórdia. Primeiramente, Malafaia destacou o papel de Ciro Nogueira na não indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF), uma nomeação esperada por parte de setores evangélicos e do então presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o pastor, o senador, enquanto chefe da Casa Civil, teria trabalhado para dificultar a aprovação de Mendonça.

Outra preocupação levantada por Malafaia refere-se à postura do senador em relação ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O pastor afirmou que Nogueira, juntamente com outros três parlamentares, não assinou o pedido, fato que foi visto como uma contrariedade aos interesses da ala política que o pastor representa.

A legalização de jogos de azar no Brasil é um tema controverso que também esteve no centro das críticas. Segundo Malafaia, Ciro Nogueira foi descrito como o “maior lobista” em prol da legalização, supostamente influenciando votos no Senado para apoiar a proposta. Esta questão ressoa de forma acentuada entre comunidades religiosas, que muitas vezes se opõem à legalização por razões morais e sociais.

Silas Malafaia defende que sua crítica a Ciro Nogueira não se estende ao presidente Bolsonaro, com quem ele mantém um relacionamento de respeito e amizade. O pastor justifica suas críticas com base no que considera omissões em campanhas importantes, mas reforça que sua relação com o ex-presidente não foi abalada. Malafaia afirma que possui “moral” para criticar quando necessário, destacando a integridade de seu posicionamento.

Ciro Nogueira é reconhecido por sua habilidade política e, ao longo de sua carreira, formou alianças com diferentes lados do espectro político. No passado, já manifestou apoio a figuras políticas diversas, incluindo Lula e Bolsonaro. Esta flexibilidade política é frequentemente abordada por críticos como uma questão de oportunismo, embora Nogueira se defenda como pragmático, buscando o melhor para o País em diferentes cenários.

As críticas de líderes religiosos como Malafaia e a reação do público ilustram não apenas um embate pessoal, mas um cenário mais amplo em que a política e a religião frequentemente se cruzam no Brasil. Conforme o País avança em discussões legislativas significativas, como as mencionadas, o papel dos líderes políticos e religiosos na moldagem da sociedade continua a ser um tópico de relevante discussão pública. As informações são do portal de notícias Terra.

