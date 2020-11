O mês de outubro veio acompanhado de novidades no WhatsApp, aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Além de novas funções liberadas no WhatsApp Beta, versão experimental do mensageiro, outros recursos que estavam em fase de testes chegaram à versão padrão do aplicativo e podem ser acessados no Android e no iPhone (iOS).

Na lista abaixo, estão as novidades do app, mostrando as funcionalidades que estão disponíveis e como acessá-las.

1) Silenciar grupos para sempre

No início do mês, o WhatsApp liberou uma função para silenciar permanentemente grupos e conversas no aplicativo. A opção de silenciar por um ano foi substituída por “Tempo indeterminado” e, agora, você pode escolher não receber mais notificações de chats por oito horas, uma semana ou para sempre.