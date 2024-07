Últimas Silvio Santos melhora e deixa o hospital em São Paulo

O SBT confirmou que o apresentador de 93 anos já está em casa. (Foto: Divulgação/SBT)

O quadro de saúde de Silvio Santos está melhor e o apresentador deixou o hospital Albert Einstein, em São Paulo, ao longo desse sábado (20). Conforme informações apuradas pelo jornal O Estado de S. Paulo, duas fontes próximas ao caso e à família Abravanel afirmam a melhora no quadro de H1N1.

O SBT confirmou a informação: “Está em sua residência”.

Ao longo da tarde desse sábado, contudo, a assessoria de imprensa do SBT havia negado qualquer mudança no estado de saúde do apresentador.

A estadia de Silvio Santos parecia ser estendida na noite de sexta-feira (19), quando foi informado de que Silvio Santos seguiria em internação para que pudesse receber a medicação para o tratamento do H1N1.

O quadro do apresentador, internado na quarta (17), não era considerado grave, mas a idade avançada do apresentador (93 anos) incluía Silvio no grupo de risco e toda a cautela foi adotada durante o tratamento.

A H1N1 é um tipo de gripe, ou seja, uma infecção do sistema respiratório causada pelo vírus influenza, mas sua gravidade tende a ser maior em idosos e outros grupos vulneráveis tanto na manifestação dos sintomas quanto nos riscos de complicação.

No total, existem quatro tipos de vírus influenza conhecidos até hoje: A, B, C e D. As gripes comuns, que aparecem sazonalmente, são causadas pelos tipos A e B. Entre as variações do vírus influenza tipo A, está a H1N1. Em 2009, uma variante desse vírus potencialmente mais transmissível e letal causou uma pandemia, colocando o mundo em alerta.

Desde então, no entanto, foram desenvolvidos vacina e medicamento (Tamiflu) contra o H1N1, o que reduziu o potencial de dano da doença. “Já foi há 15 anos e o vírus ficou endêmico, indistinguível clinicamente de qualquer outro vírus de influenza”, explica Renato Kfouri, pediatra infectologista.

Carlos Alberto

Carlos Alberto de Nóbrega revelou que Silvio Santos vem mantendo uma vida isolada, inclusive dos amigos de longa data. Em entrevista ao podcast Flow News, de Carlos Tramontina, divulgada na quinta-feira, o apresentador disse estar com saudades de Silvio, mas que respeita a decisão dele de “ficar sozinho”.

“O Silvio só fala quando ele quer falar, e eu respeito isso. Tem uma saudade louca dele.”, disse. Ele comenta que tentou visitá-lo duas vezes. “Mas eu sei que ele não quer, eu sei que ele quer ficar sozinho”, explicou.

O último encontro dos dois teria acontecido em 2020, na entrega do Troféu Imprensa. Silvio Santos está afastado da TV desde 2022.

Carlos Alberto relembrou como conheceu o amigo. “Eu tinha 18 anos e ele, 24. Começamos juntos, vi o Silvio crescer, se tornar um monstro da comunicação. Queria ver o Silvio velho como eu estou. [Mas] quero guardar dele a imagem daquele cara dinâmico, daquele robô”, revelou.

Apesar do afastamento, o apresentador segue recebendo notícias de Silvio Santos por meio de familiares e do cabeleireiro que têm em comum, Jassa. O próprio cabelereiro teria contado que não o vê desde fevereiro, e que Silvio quer apenas “assistir TV em sua casa”.

