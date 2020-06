Leandro Mazzini Silvio Santos vem aí

Por Leandro Mazzini | 12 de junho de 2020

Recriação do Ministério das Comunicações, cujo titular da futura pasta será o deputado federal Fábio Faria (PSD-SP), é recado do presidente Jair Bolsonaro para Silvio Santos. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

A recriação do Ministério das Comunicações, cujo titular da futura pasta será o deputado federal Fábio Faria (PSD-SP), é recado do presidente Jair Bolsonaro para duas figuras importantes de apoio à sua gestão: Silvio Santos, dono do canal SBT, neoaliado desde 2018; e o presidente do PSD, Gilberto Kassab – que diz estar fechado com o governador paulista João Dória, mas liberou a forte bancada para votar com Bolsonaro no Congresso Nacional. O futuro ministro é genro do dono do SBT, e tem entrada liberada no gabinete presidencial há um ano. É uma evidência de que a volta do ministério estava no radar do Planalto há meses. A Coluna já registrou que suas audiências com Bolsonaro são semanais (em alguns casos, mais de duas por semana).

Os Correios, que serão privatizados, ficará sob o comando do Ministério. O PSD vai comandar a pasta também no leilão da banda 5G, essencial para telefônicas e TVs.

Prazo de validade

Se depender de Bolsonaro, Wilson Witzel enterra sua vida política em três meses – é o prazo do rito se a ALERJ aprovar o impeachment do Governador do Rio de Janeiro.

É tarde?

Witzel está emitindo sinais de que quer se aproximar do presidente – como na eleição – para tentar apoio dos bolsonaristas na ALERJ. Mas é tarde, dizem fontes do Planalto.

Acorda, WW

A essa altura, Pr. Everaldo, presidente do PSC, e André Moura, demitido por Witzel – duas eminências pardas do Governo do Rio – já rifaram politicamente o governador.

Forças x Covid

O presidente Bolsonaro autorizou o uso das tropas das Forças Armadas em fronteiras para tentar estancar a pandemia de coronavírus. É diária a entrada –bem algumas regiões sem controle – de moradores de países vizinhos no Brasil.

Reservas e fronteiras

O Decreto 10.394 trata de emprego das “Forças na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias” até 10 de julho de 2020 também nas terras indígenas e nas reservas ambientais e em outras áreas federais na Amazônia Legal.

Se liga, deputado

Mais uma vez Ciro Gomes, o presidenciável do PDT, desembarca no Recife fazendo política antes da hora. Novamente lançou a candidatura de Túlio Gadelha à Prefeitura da capital. Mais conhecido como “Namorado da Fátima Bernardes”, Túlio não ganhou eleição para vereador antes da vitrine nacional com a amada. Ciro faz barulho agora para colher a aliança do PSB local, coligação tradicional.

Tapa de luva

Viralizou o vídeo do ex-deputado Marco Antônio Cabral, filho de Sérgio Cabral, em que cobra postura do ex-prefeito Eduardo Paes, antigo aliado do clã, lembrando que é feio renegar os amigos.

Palmas!

A PF destruiu 400 mil pés da planta numa fazenda no chamado Polígono da Maconha em Pernambuco. Abasteceria consumo no Maranhão, Ceará e Bahia.

Pra boi dormir

Ministro da Educação, Abraham Weintraub não engoliu que sua Medida Provisória que alterava regras para eleição de reitores nas universidades e institutos federais perdesse a validade. Apresentou outra, mais intervencionista. No texto da nova MP (979/20), o MEC diz que a escolha dos dirigentes obedecerá critérios técnicos.

Mas…

…o interventor nomeado para reitor pro tempore do IFRN, Josué Moreira, é filiado ao PSL bolsonarista, e já foi candidato à prefeitura de Mossoró (RN).

ESPLANADEIRA

# Votação do Prêmio MuniCiência acontece até 17 de julho, # McDonald’s doou 10.770 refeições, no Rio, para profissionais da saúde pela campanha McObrigado.

# Desafio Universitário pela Primeira Infância, inciativa da Anup, recebe inscrições até 16 de agosto.

# A Connekt, plataforma de recrutamento digital, cria #Reconnektados, projeto que disponibiliza vagas para quem perdeu emprego.

# Engenheira Iara Nagle disputa a presidência do CREA-RJ, entidade com 100 mil profissionais cadastrados (24 mil mulheres).

