Simers lança campanha de combate ao Exercício Ilegal da Medicina: "O barato sai caro"

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

O Simers destaca cuidados e sugere que os cidadãos evitem todas as ações que possam prejudicar a saúde. (Foto: Divulgação/ Simers)

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul ( Simers) inicia, nesta quinta-feira (17), mais uma etapa da campanha de alerta à sociedade, governantes e autoridades de diferentes instâncias, sobre os preocupantes desdobramentos à saúde e à vida dos cidadãos a partir do exercício ilegal da medicina.

Com a chamada “O Barato Sai Caro”, a entidade médica quer ressaltar cuidados sobre a escolha de alternativas de baixo custo ou com facilidades em situações que podem não ser indicadas às necessidades do paciente e, com isso, promover mais gastos e desgastes à saúde e vida do contratante.

“Com base no apanhado de dados, o Simers lança a campanha de conscientização com o desejo de evitar altas dos números negativos na saúde, por conta do Exercício Ilegal da Medicina e para promover a necessária reflexão sobre as legislações vigentes, às quais interferem no Ato Médico”, explica o presidente da entidade, Dr. Marcos Rovinski.

O Simers destaca cuidados e sugere que os cidadãos evitem todas as ações que possam prejudicar a saúde. A entidade disponibiliza o canal de denúncias no site, pelo e-mail: denuncias@simers.org.br ou pelo telefone: (51) 30273737, para que os casos sejam encaminhados às instâncias cabíveis. O Núcleo de combate ao Exercício Ilegal da Medicina do Simers chega em 2022 com um total de 375 denúncias de possíveis infrações ou atos danosos à saúde pública.

Nos últimos 24 meses, foram registradas, em média, uma denúncia a cada três dias. As principais inconformidades que estão sendo analisadas ou que já estão sob os cuidados dos órgãos de fiscalização, tais como CREMERS e demais conselhos profissionais, além da Vigilância e Secretaria da Saúde, são relacionados propriamente ao exercício da atividade médica por profissional sem capacidade ou autorização.

Conforme as coordenadoras do Núcleo, Dra. Anice Metzdorf e Mônica Berg, cerca de 120 queixas foram arquivadas por falta de materialidade, “por isso a recomendação de provas no momento da denúncia”. Atualmente, quase 100 denúncias tramitam no Núcleo. Porto Alegre (106), Caxias do Sul (14) e Canoas (13) registram mais de 50% das comunicações à entidade médica. No interior do Estado, outras cidades com número mais elevado de casos são Lajeado (7), Passo Fundo (6) e Dois Irmãos (5).

As áreas que registram os maiores chamados são: dermatologia, com quase 130 notificações e oftalmologia, com cerca de 100 casos. Ainda segundo as diretoras responsáveis pelo grupo, a ideia é focar no esclarecimento do que é ilegal e os reflexos disso na saúde coletiva.

A campanha contra o Exercício Ilegal da Medicina vai abranger todo o Estado e será levada a todas as instituições médicas gaúchas e brasileiras, para um movimento único e forte na defesa do trabalho médico e da saúde.

