Rio Grande do Sul Simers pretende dar início a vacinação contra o Covid-19

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

(Foto: Divulgação/ Simers)

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) está estruturando a vacinação contra a Covid-19 aos médicos de Porto Alegre, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. Os interessados devem manifestar interesse até às 12h desta próxima quarta-feira (03).

Nesse caso, os médicos devem baixar o Aplicativo Simers e clicar no banner da Campanha de Vacinação e preencher o formulário. As doses dessa vacina são limitadas e direcionadas, exclusivamente, aos médicos da capital gaúcha. Para mais informações entre em contato pelo telefone (51) 3027-3737 ou pelo Whatsapp (51) 98242 1600.

