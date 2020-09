Acontece Simers reforça valorização do Hospital Psiquiátrico São Pedro com entrega de dispenser de álcool gel

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Momento da entrega do equipamento. (Foto: Reprodução/ Simers)

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) tem buscado despertar a atenção da sociedade para um dos hospitais mais importantes no atendimento em saúde mental do Estado. Pensando nisso, o Simers criou uma campanha de valorização ao Hospital Psiquiátrico São Pedro, com o nome “Queremos São Pedro! No Coração e na Mente”.

Em continuidade à ação, que ocorre desde o dia 13 de agosto, o Sindicato realizou, nesta semana, a entrega de um dispenser de álcool gel para a instituição. A intenção é que o equipamento contribua nas ações de profilaxia para a prevenção da Covid 19. A entrega foi conduzida pelo diretor da entidade Rogério Cardoso, que também integra o Núcleo de Psiquiatria do Simers.

A diretora técnica do HPSP, Liliane Dias de Lima agradeceu a iniciativa e afirmou que todo o apoio é bem-vindo. “Temos aqui médicos psiquiatras e clínicos muito especializados no atendimento de pacientes com doença mental. Precisamos de reforço de profissionais para que a gente possa dar andamento no nosso trabalho”, salientou.

Já a coordenadora dos Hospitais Próprios do Estado do Rio Grande do Sul, Suelen Arduin, reforçou o compromisso de continuar trabalhando pelo reconhecimento da unidade de saúde. “Vamos trabalhar na preservação do hospital, tanto na parte de estrutura, quanto manutenção de funcionários e, claro, com foco principal nos pacientes”, disse.

