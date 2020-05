Magazine Simone e Simaria falam sobre rotina na quarentena: “Cuidar da nossa casinha e descansar!”

Simone e Simaria encontraram durante a quarentena a oportunidade de passar mais tempo com a família e também de cuidar e aproveitar seus lares. As cantoras, que antes deste período de isolamento social cumpriam uma agenda de shows intensa, têm tentando ver o lado positivo deste momento causado pelo coronavírus

“Essa quarentena não tem sido fácil para ninguém, mas temos fé que tudo isso logo vai passar. Sou grata por poder estar ao lado da minha família, das pessoas que amamos”, salienta Simone, casada com Kaká Diniz, com quem tem Henry.

“Temos usado esse tempo para ficar com nossos filhos, nossa família. Cuidar da nossa casinha e descansar!”, concorda Simaria, que passa por esse período ao lado do marido, Vicente, e dos filhos, Giovanna e Pawel.

Em suas casas, as artistas colocam a mão na massa quando o assunto é faxina. “Sempre gostamos de cuidar da casa e cozinhar, mas com a correria do dia a dia, essas coisas acabam não dando tempo de fazer”, conta Simone. “Tanto eu, quanto a Simaria, nunca deixamos de cuidar da casa. Claro, tenho uma pessoa que me ajuda, diariamente, mas quando eu acho necessário colocar a mão na massa, isso não é um problema pra mim.”

Apesar de afazeres domésticos, ainda tem sobrado tempo para elas estudarem e se exercitarem. “Comecei a fazer inglês com a minha filhinha. Está sendo uma experiência muito legal e diferente”, celebra Simaria.

“Nesta quarentena também criei o hábito de treinar, você acredita? Estou muito feliz! Meu marido sempre gostou de musculação, então compramos umas barras, pesos e temos treinado aqui mesmo. Além disso, eu tenho cozinhado por aqui, então tentamos fazer uma alimentação o mais saudável possível. Óbvio que sempre tem umas escapadinhas [risos].”

Controlar a vontade de comer tem sido um desafio para muitas pessoas nesta quarentena e Simone admite que para ela também. A cantora, que sempre divide com os fãs suas dietas, conta que tem controlado os desejos. “É difícil! Meus fãs sabem que eu gosto de comer. Quem não gosta? Mas tenho tentado me segurar e fazer umas aulas online mesmo. Estou correndo atrás. Esses dias eu até fiz uma aula de jump online”, conta.

