Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Cantora sertaneja deve dar à luz filha caçula em Miami em breve Foto: Reprodução/Instagram Cantora sertaneja deve dar à luz filha caçula em Miami em breve. (Foto: Reprodução / Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Simone, da dupla com a irmã Simaria, já está nos Estados Unidos para esperar o nascimento de sua filha caçula, Zaya. A cantora passou alguns dias de descanso no México com a família antes de seguir para os EUA, planejando ter a menina em Miami.

A informação foi confirmada pela assessoria da cantora nesta terça-feira (22). Simone também é mãe de Henry, com Kaká Diniz.

Em seus Stories, na última madrugada, ela confessou estar com muita saudade de casa, principalmente porque terminaram de montar o quartinho da filha durante sua viagem, e também revelou ter uma casa em Orlando, na Flórida, que está quase finalizada.

