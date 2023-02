Política Simone Tebet elogia postura do ministro Alexandre de Moraes sobre ataques em Brasília e diz que a democracia venceu

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

Ministra do Planejamento elogia postura rigorosa do STF, na figura de Alexandre de Moraes Foto: Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, teceu elogios à postura “rigorosa” do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, na resposta aos ataques extremistas de 8 de janeiro em Brasília.

“O Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, tem sido rigoroso na tramitação do processo e na punição desses que são chamados no Brasil de golpistas”, disse a ministra neste sábado (04), em participação virtual no evento do grupo Lide em Lisboa.

Depois de falar sobre o patrimônio depredado nos ataques, citando o relógio levado ao Brasil por Dom João VI, a ministra afirmou que a democracia venceu. “A democracia não é só feita de tijolos e cimento. É feita de alma e a alma do povo brasileiro é democrática. A democracia venceu e se fortaleceu ainda mais”, afirmou Tebet.

A ministra acrescentou que “o processo eleitoral trouxe de volta ao Brasil um democrata e, antes vivendo a barbárie, hoje nós vivemos na mais absoluta e plena democracia”.

Simone Tebet completou ainda que “poucas vezes tivemos a grata alegria e satisfação vistas no dia 1º de janeiro deste ano”. “Multidão nas ruas proclamando com alegria o direito de viver e o direito à liberdade”, finalizou.

