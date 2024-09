Porto Alegre Sindiatacadistas financia a recuperação de escolas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Sindiatacadistas aprovou a destinação de uma verba específica para a reconstrução de escolas de educação infantil severamente danificadas pelas enchentes Foto: Divulgação O Sindiatacadistas aprovou a destinação de uma verba específica para a reconstrução de escolas de educação infantil severamente danificadas pelas enchentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Comprometido com a qualificação e o desenvolvimento profissional, o Sindiatacadistas reconhece o poder transformador da educação como um alicerce para o futuro. Além de oferecer uma ampla gama de cursos e treinamentos para o setor do comércio atacadista, a entidade decidiu ir além diante da recente catástrofe climática que afetou o Rio Grande do Sul.

Com o respaldo da sua Assembleia, o Sindiatacadistas aprovou a destinação de uma verba específica para a reconstrução de escolas de educação infantil severamente danificadas pelas enchentes. A entidade entende que, para que os colaboradores possam se concentrar no trabalho, é crucial que seus filhos tenham um ambiente escolar seguro e adequado.

Assim, em parceria com o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática de Porto Alegre, e por meio da doação em forma de obras e serviços, o Sindiatacadistas está investindo diretamente na educação municipal. O foco está na reconstrução e revitalização de duas escolas de educação infantil:

Escola Municipal de Ensino Infantil Patinho Feio: Localizada no bairro São Geraldo, na Praça Pinheiro Machado, a escola atende 38 alunos e está passando por uma reforma completa. As melhorias incluem limpeza e sanitização, substituição de portas, pisos e rodapés, reparos no telhado, pintura, e renovação do pátio, que terá novas cercas e guarda-corpos de acessibilidade. As obras, iniciadas em 31 de julho de 2024, têm conclusão prevista para 90 dias, dependendo das condições climáticas. O investimento estimado é de R$ 460 mil.

Escola Municipal de Ensino Infantil JP Meu Amiguinho: Situada no bairro Floresta e atendendo 66 alunos, esta escola também está recebendo melhorias significativas, com investimento estimado em R$ 360 mil. As obras, que começaram em 5 de agosto de 2024, incluem reparos estruturais e melhorias na infraestrutura, com previsão de término em 90 dias, sujeito às condições climáticas.

Essas ações refletem o compromisso do Sindiatacadistas em contribuir para o bem-estar das comunidades que fazem parte do seu ecossistema, entendendo que o apoio à educação básica é essencial para um futuro mais próspero e equitativo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/sindiatacadistas-financia-a-recuperacao-de-escolas-afetadas-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Sindiatacadistas financia a recuperação de escolas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-09-21