Sindicato dos Radialistas do Rio Grande do Sul promove seminário em comemoração aos 60 anos da profissão

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Além dos radialistas, o evento é voltado para estudantes e todos os profissionais de Comunicação. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Sindicato dos Radialistas do Rio Grande do Sul promove o “Seminário de Aniversário de 60 anos dos radialistas – O futuro da profissão nos próximos 60 anos” no dia 15 de julho, às 8h30, no Auditório do Sindicato dos Bancários, em Porto Alegre. O evento vai reunir radialistas, jornalistas, gráficos, publicitários e estudiosos da Comunicação com a finalidade de compartilhar experiências e pensar formas de atuação conjunta.

O presidente do Sindicato, Ricardo Malheiros, lembra que com o passar dos anos a forma de fazer comunicação para o grande público, assim como os equipamentos e as novas plataformas, tem mudado muito e alterado os conceitos de ética e de profissionalismo. “É e sempre será importante, nós, profissionais de comunicação, desenvolvermos nosso trabalho com responsabilidade e com imparcialidade.”

Dentre os palestrantes, estão o presidente da CUT-RS, Amarildo Pedro Cenci, a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, Vera Daisy Barcellos Costa, o gerente de captação e edição de imagens da Rede Globo, Helio Santos Alvarez, e os comunicadores do Grupo RBS Luciano Potter e Cris Silva, entre outros. Ao todo, são 150 vagas presenciais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

