Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

A FBV 2025 ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre Foto: Divulgação A FBV 2025 ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Sindilojas Porto Alegre e o Sebrae RS firmaram um contrato de parceria para a realização da FBV (Feira Brasileira do Varejo) 2025 com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de novos negócios e fortalecer o ecossistema empreendedor gaúcho e nacional, transformando a feira no maior evento de negócios do País.

A FBV, consolidada como um ponto de referência das últimas tendências internacionais e nacionais do varejo, oportunizará, por meio dessa parceria, conteúdos exclusivos e direcionados, trazendo as principais soluções nas áreas de tecnologia, marketing, vendas e gestão, incluindo consultorias e mentorias personalizadas, palestras, workshops e um amplo espaço de conexão com outros empresários.

Além disso, a FBV terá seu espaço de expositores, apresentando negócios de diferentes regiões do Brasil, que trarão soluções inéditas em produtos e serviços para os empresários, fortalecendo sua identidade como um dos eventos de negócios mais inovador do País.

“A consolidação da FBV como o maior evento de negócios do Brasil é um sonho que está se tornando realidade. Com o apoio do Sebrae RS, queremos oferecer um evento ainda mais completo e relevante para o mercado”, disse o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

Para o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn, a FBV consolida-se como uma das principais oportunidades para o empreendedor gaúcho absorver conteúdos, boas práticas, inovações e cases de gestão de forma prática e que ele consiga aplicar no seu negócio.

A FBV 2025 ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. As inscrições já estão abertas pelo site feirabrasileiradovarejo.com.br.

2024-10-01