Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre oferece 1.662 vagas de emprego nesta semana

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











No setor da construção civil, a maior busca é por pedreiro, com 84 vagas Foto: Alex Rocha/PMPA No setor da construção civil, a maior busca é por pedreiro, com 84 vagas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.662 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Em destaque, estão 153 oportunidades para vendedor interno. Na área de serviços, há 150 vagas para vigilante e 25 para eletricista de rede.

No setor da construção civil, a maior busca é por pedreiro, com 84 vagas, e, na área comercial, o destaque é para representante comercial autônomo, com 163.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito na Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego para não haver prejuízo aos demais interessados.

Vagas da semana

Açougueiro 2

Administrador de marketing 1

Agente de reservas 1

Agente de saneamento 1

Ajudante de açougueiro (comércio) 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 20

Ajudante de eletricista 4

Ajudante de obras 3

Ajudante de pintor 1

Ajudante de reparador (telecomunicações) 4

Almoxarife 3

Analista de contabilidade 1

Analista de recursos humanos 2

Aplicador de adesivos 1

Armador de estrutura de concreto 5

Armador de ferros 8

Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) 1

Assistente administrativo 2

Assistente de prevenção de perdas 2

Assistente de vendas 43

Atendente balconista 1

Atendente de bar 2

Atendente de farmácia – balconista PCD 1

Atendente de lanchonete 69

Atendente de lojas 2

Atendente de lojas PCD 1

Atendente de padaria 1

Atendente de telemarketing 1

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros 10

Auxiliar administrativo 2

Auxiliar administrativo PCD 5

Auxiliar contábil 2

Auxiliar de armazenamento 1

Auxiliar de costura 1

Auxiliar de cozinha 9

Auxiliar de depósito PCD 5

Auxiliar de desenvolvimento infantil 2

Auxiliar de eletrônica 1

Auxiliar de eletrotécnico 2

Auxiliar de escritório 21

Auxiliar de expedição 1

Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1

Auxiliar de lavanderia 2

Auxiliar de limpeza 14

Auxiliar de limpeza PCD 3

Auxiliar de linha de produção 18

Auxiliar de linha de produção PCD 25

Auxiliar de logistica 46

Auxiliar de logistica PCD 1

Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1

Auxiliar de manutenção predial 7

Auxiliar de marceneiro 1

Auxiliar de mecânico de autos 3

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1

Auxiliar de nutrição e dietética 24

Auxiliar de padeiro 4

Auxiliar de pedreiro 12

Auxiliar financeiro 1

Auxiliar técnico de mecânica 1

Auxiliar técnico de montagem 2

Azulejista 2

Bombeiro civil 12

Caldeireiro montador 1

Carpinteiro 32

Carpinteiro de obras 5

Chapeador 1

Chapista de lanchonete 2

Chaveiro 1

Churrasqueiro 1

Confeiteiro 2

Conferente de carga e descarga 5

Consultor de vendas 26

Consultor de vendas PCD 1

Consultor imobiliário 1

Coordenador de restaurante 1

Copeiro 5

Cortador de roupas 1

Cortador de vidros 2

Costureira em geral 9

Cozinheiro de restaurante 1

Cozinheiro geral 24

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 4

Educador infantil de nível médio 1

Eletricista 25

Eletricista auxiliar 1

Eletricista de instalações (edifícios) 3

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Eletricista de manutenção em geral 1

Eletricista de manutenção industrial 1

Eletrotécnico 1

Embalador, a mão 10

Empregado doméstico nos serviços gerais 6

Empregado doméstico arrumador 1

Encanador 9

Encarregado de açougue 1

Encarregado de manutenção 1

Encarregado de obras 7

Encarregado eletricista de instalações 4

Engenheiro sanitarista 1

Estoquista 4

Estoquista PCD 4

Faxineiro 1

Ferreiro 12

Ferreiro armador na construção civil 12

Ferreiro de molas 2

Fiel de depósito 15

Fiscal de loja 1

Fiscal de prevenção de perdas 5

Forjador 1

Forneiro de fundição 2

Frentista 2

Funileiro de bancada 1

Garçom 12

Gerente administrativo 1

Gerente comercial 2

Gerente de relações de recursos humanos 1

Gerente operacional 1

Guincheiro (construção civil) 1

Instalador de alarme 1

Instalador de alarmes residenciais 4

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 3

Instalador fotovoltaico 2

Instalador hidráulico 17

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 4

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 1

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 2

Jardineiro 3

Manobrista 1

Marceneiro 4

Mecânico ajustador 1

Mecânico de automóveis e caminhões 2

Mecânico de automóvel 1

Mecânico de chassis 2

Mecânico de manutenção de automóveis 2

Mecânico de manutenção de automóveis PCD 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 3

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 1

Mecânico de motor a diesel 1

Mensageiro 2

Mestre de obras 11

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 1

Montador de automóveis 1

Montador de elevadores e similares 1

Montador de estruturas metálicas 41

Montador de instrumentos elétricos de medição 2

Motofretista 6

Motorista carreteiro 8

Motorista de automóveis 10

Motorista de caminhão 11

Motorista de caminhão-tanque 1

Motorista entregador 3

Nutricionista 1

Oficial de manutenção 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 2

Oleiro (fabricação de tijolos) 8

Operador de bomba de concreto 1

Operador de caixa 76

Operador de câmera de televisão 2

Operador de centro de usinagem com comando numérico 1

Operador de empilhadeira 8

Operador de escavadeira 1

Operador de estação de tratamento de água e efluentes 1

Operador de instalação de refrigeração 1

Operador de máquinas fixas, em geral 2

Operador de sistema de computador 3

Operador de telemarketing ativo 6

Operador de vendas (lojas) 1

Padeiro 3

Pedreiro 84

Pintor de obras 3

Pintor industrial 3

Piscineiro 1

Pizzaiolo 1

Porteiro 10

Professor de creche 1

Professor de nível médio na educação infantil 2

Promotor de vendas 1

Promotor de vendas especializado 1

Rasteleiro de asfalto 1

Recepcionista atendente 1

Recepcionista, em geral 2

Repositor de mercadorias 19

Representante comercial autônomo 163

Saladeiro 1

Secretário de escola(tecnólogo) 1

Serralheiro 8

Serralheiro de metal 2

Servente de limpeza 2

Servente de obras 7

Social media 1

Soldador elétrico 1

Supervisor administrativo 2

Supervisor de atendimento ao cliente 1

Supervisor de construção civil 1

Supervisor de costura do vestuário 2

Supervisor de segurança patrimonial 4

Técnico de balanças (eletrônicas) 1

Técnico de manutenção eletrônica 6

Técnico de manutenção industrial 2

Técnico de projetos mecânicos 1

Técnico eletricista 1

Técnico eletrônico 1

Técnico em fibras ópticas 2

Técnico em instrumentação 5

Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares

PCD

Técnico em segurança do trabalho 3

Técnico mecânico 3

Técnico orçamentista de obras na construção civil 1

Tecnólogo em segurança do trabalho 1

Torneiro mecânico 2

Trabalhador da manutenção de edificações 2

Trabalhador rural 1

Vendedor de comércio varejista 5

Vendedor interno 153

Vendedor porta a porta 6

Vendedor pracista 6

Vigilante 150

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/sine-municipal-de-porto-alegre-oferece-1-662-vagas-de-emprego-nesta-semana/

Sine Municipal de Porto Alegre oferece 1.662 vagas de emprego nesta semana

2023-04-02