Sine Municipal de Porto Alegre oferece 2.357 vagas de empregos nesta semana

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Em destaque, 331 oportunidades para merendeiro(a) e 300 para técnico agrícola. Foto: Cesar Lopes/PMPA Em destaque, 331 oportunidades para merendeiro(a) e 300 para técnico agrícola. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Na semana pós-Carnaval, o Sine Municipal tem 2.357 vagas disponíveis. O atendimento ao público será a partir da quarta-feira (22), às 12h. Em destaque, 331 oportunidades para merendeiro(a) e 300 para técnico agrícola.

No setor de construção civil, o maior número de vagas é para pedreiro, com 151. Na área de serviços, são 104 para consultor de vendas. Nesta semana também são oferecidas mais de 200 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Entre elas, 140 oportunidades para operador de vendas em lojas.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Entrevistas

Nesta quinta-feira (23), a partir das 9h, serão realizadas entrevistas de emprego para 30 vagas de leiturista. A empresa contratante estará no Sine para iniciar o processo seletivo com os candidatos. São vagas para leiturista pedestre e motociclista – neste caso, é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A. Outro pré-requisito é Ensino Médio completo. Não é necessário comprovar experiência na área e a empresa aceita moradores de Porto Alegre, Viamão e Alvorada.

