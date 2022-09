Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.258 vagas cadastradas para esta semana

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

Para os que buscam o primeiro emprego há 15 vagas de atendente de lojas como Jovem Aprendiz. Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.258 vagas cadastradas no sistema para a semana que se inicia. A retirada da carta de encaminhamento para a entrevista de emprego deve ser feita na avenida Sepúlveda, s/nº, no Centro Histórico, das 8h às 17h.

O destaque maior são para 200 vagas de operador de telemarketing, com entrevistas diretas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na avenida João Pessoa, 1105, sala 104, das 9h às 12h), nesta segunda-feira (12). Os candidatos devem ter ensino médio completo e, no mínimo, seis meses de experiência na área.

Para os que buscam o primeiro emprego há 15 vagas de atendente de lojas como Jovem Aprendiz e também cinco vagas de estágio para engenheiro civil. Destaque ainda para 50 vagas temporárias de auxiliar de estoque. No setor da construção civil, há 84 vagas para pedreiro, e no setor de serviços, 50 para vigilante.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Atendimento descentralizado – O Sine no Território desta sexta-feira, 16 , das 9h às 16h, vai prestar o serviço de intermediação de mão de obra em dois locais: Cras Glória- Rua Cel. Neves,55- Medianeira e Cras Centro- Travessa do Carmo, 50- Cidade Baixa.

Para empresas – Neste mês, o Feirão de Empregos será no dia 23, das 8h30min às 16h, na Associação Beneficente Antônio Mendes Filho (Abamf), na avenida Veiga, 223 – bairro Cel. Aparício Borges. As empresas interessadas em ofertar vagas específica para essa ação devem enviar um e-mail para sine@portoalegre.rs.gov.br. Mais informações e esclarecimentos pelos telefones (51) 3289-4820 e (51) 3289-4764.

