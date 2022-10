Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.297 vagas de emprego cadastradas nesta semana

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

São mais de 300 vagas atendente de lojas e mercados e de lanchonete Foto: Alex Rocha/PMPA São mais de 300 vagas atendente de lojas e mercados e de lanchonete (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O mês de outubro começa com 1.297 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre. Para participar do processo de seleção é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da av. Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá – Centro Histórico), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O setor em destaque da semana é o de serviços. Estão abertas 200 vagas para atendente de lojas e mercados, 106 para atendente de lanchonete e 45 para vendedor interno. Na área de construção civil, as maiores oportunidades são para pedreiro, com 38 vagas, e servente de obras, com 28. Confira todas as ofertas de emprego cadastradas na lista abaixo.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados.

Atendimento descentralizado

O Sine no Território de sexta-feira (07), vai levar o serviço de intermediação de mão de obra para duas regiões de Porto Alegre. Os atendimentos serão das 9h às 16h, no Serviço de Atendimento Familiar Campo da Tuca (Largo das Paineiras, 525 – Vila João Pessoa) e na Escola Marista Tia Jussara (rua Santa Rita de Cássia, 90 – Arquipélago). Interessados devem levar documento oficial com foto.

Para empresas

Neste mês, o Feirão de Empregos será no dia 29, sábado, das 8h30 às 16h, na Lomba do Pinheiro. As empresas interessadas em oferecer vagas específicas para essa região devem enviar um e-mail para sine@portoalegre.rs.gov.br. Mais informações e esclarecimentos pelos telefones (51) 3289-4820 e (51) 3289-4764.

Vagas para PCD

Atendente de telemarketing – 10

Auxiliar de limpeza – 27

Vagas gerais

Açougueiro – 3

Ajudante de açougueiro (comércio) – 7

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 4

Ajudante de eletricista – 2

Ajudante de obras – 4

Ajudante de pintor – 2

Alimentador de linha de produção – 3

Alinhador de rodas – 2

Analista administrativo – 1

Analista de controle de qualidade – 1

Analista de estoque – 2

Analista de marketing – 1

Analista de suporte – 4

Armador de estrutura de concreto – 3

Assistente de cobrança – 2

Assistente de prevenção de perdas – 5

Assistente de vendas – 2

Atendente balconista – 2

Atendente barista – 7

Atendente de balcão – 4

Atendente de bar – 2

Atendente de farmácia – balconista – 4

Atendente de informações (telemarketing) – 10

Atendente de lanchonete – 106

Atendente de lojas – 4

Atendente de lojas e mercados – 200

Atendente de padaria – 2

Atendente de pedágio – 29

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 5

Auxiliar administrativo – 5

Auxiliar contábil – 2

Auxiliar de almoxarifado – 1

Auxiliar de cozinha – 14

Auxiliar de crédito – 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 12

Auxiliar de eletrônica – 1

Auxiliar de escritório – 5

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes – 1

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas – 1

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 15

Auxiliar de linha de produção – 13

Auxiliar de logística – 7

Auxiliar de manutenção predial – 5

Auxiliar de mecânico de autos – 3

Auxiliar de padeiro – 1

Auxiliar de pedreiro – 5

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de segurança – 1

Auxiliar de serviço de segurança – 4

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar de topógrafo – 1

Auxiliar em saúde bucal – 1

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar mecânico de refrigeração – 1

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Auxiliar técnico de montagem – 2

Bombista – 1

Caldeireiro de manutenção – 5

Caldeireiro de manutenção – 1

Caldeireiro montador – 2

Caldeireiro montador – 1

Carpinteiro – 20

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) – 3

Caseiro (agricultura) – 2

Chapeador – 1

Chapeador de automóveis – 1

Chapista de lanchonete – 8

Chefe de cozinha – 1

Comprador – 1

Conferente de carga e descarga – 2

Consultor de vendas – 12

Controlador de pragas – 1

Coordenador de restaurante – 3

Copeiro – 1

Cortador de roupas – 1

Costureira em geral – 12

Cozinheiro de restaurante – 2

Cozinheiro geral – 14

Cuidador de idosos – 2

Decorador de arte floral – 3

Eletricista – 19

Eletricista auxiliar – 2

Eletricista de instalações – 4

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) – 1

Eletricista de instalações industriais – 2

Eletricista de manutenção industrial – 2

Eletrotécnico – 1

Empacotador, a mão – 6

Empregado doméstico nos serviços gerais – 4

Empregado doméstico arrumador – 1

Encanador – 14

Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) – 1

Encarregado de obras – 1

Encarregado de usinagem de metais – 1

Engenheiro civil (estágio) – 1

Engenheiro civil – 2

Entregador de gás (ajudante de caminhão) – 1

Estofador de móveis – 1

Estoquista – 1

Ferreiro – 2

Fibrador (fabricação de fibra de vidro) – 2

Fiscal de segurança – 5

Frentista – 5

Fresador (fresadora universal) – 1

Funileiro de veículos (reparação) – 2

Garçom – 17

Gerente comercial – 2

Gerente de departamento de planejamento e análise – 1

Gesseiro – 3

Inspetor de qualidade material – 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 1

Instalador de equipamentos de comunicação – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador hidráulico – 2

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 22

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos – 1

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 2

Jardineiro – 3

Limpador de metais – 3

Lubrificador de automóveis – 1

Marceneiro – 5

Matrizeiro – 1

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 1

Mecânico de auto em geral – 3

Mecânico de automóvel – 3

Mecânico de manutenção de compressores de ar – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de manutenção de ônibus – 1

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 12

Mecânico eletricista de automóveis – 2

Modelista de roupas – 1

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de esquadrias de madeira – 1

Montador de estruturas de aço – 2

Montador de estruturas metálicas – 14

Montador de móveis de madeira – 1

Montador instalador de acessórios – 1

Montador, a mão – 2

Motofretista – 15

Motorista carreteiro – 2

Motorista de automóveis – 4

Motorista de caminhão – 6

Motorista de caminhão-basculante – 3

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 1

Motorista de furgão ou veículo similar – 1

Motorista entregador – 1

Motorista operador de betoneira – 1

Operador de caixa – 8

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 15

Operador de dobradeira na indústria gráfica – 1

Operador de empilhadeira – 5

Operador de maçarico – 2

Operador de máquina de dobrar chapas – 2

Operador de máquinas fixas, em geral – 5

Operador de motosserra – 4

Operador de oxicorte – 1

Operador de retro-escavadeira – 3

Operador de serra mecânica – 1

Operador de telemarketing ativo – 23

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 12

Operador de torno com comando numérico – 1

Operador de tratamento térmico – 1

Operador de tratores diversos – 1

Operador de vendas (lojas) – 2

Operador financeiro – 1

Padeiro – 1

Passador de roupas em geral – 1

Pastilheiro – 1

Pedreiro – 38

Personal trainer – 3

Pintor de alvenaria – 7

Pintor de obras – 19

Pintor industrial – 11

Porteiro – 7

Preparador de estruturas metálicas – 1

Professor de engenharia – 1

Projetista de eletricidade – 1

Projetista de ferramentas – 1

Projetista na construção civil – 1

Recepcionista atendente – 4

Recepcionista de hotel – 2

Recepcionista, em geral – 1

Rejuntador (construção civil) – 10

Repositor de mercadorias – 9

Saladeiro – 1

Separador de material reciclável – 3

Serralheiro – 3

Servente de obras – 28

Servente de pedreiro – 1

Soldador – 6

Sondador (poços de petróleo e gás) – 1

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos – 1

Supervisor de telemarketing e atendimento – 1

Supervisor de vendas no varejo – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico eletricista – 2

Técnico eletrônico – 4

Técnico em eletromecânica – 4

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 1

Técnico em nutrição – 1

Técnico em saúde bucal – 2

Técnico em segurança do trabalho – 4

Tecnólogo em logística de transporte – 1

Torneiro mecânico – 4

Vendedor – no comércio de mercadorias – 1

Vendedor de comércio varejista – 23

Vendedor de serviços – 13

Vendedor interno – 45

Vendedor orçamentista – 2

Vendedor porta a porta – 8

Vendedor pracista – 19

Vigilante – 5

Zelador – 2

