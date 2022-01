Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 705 vagas disponíveis a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

São 80 vagas no setor de varejo neste inicio de ano.

O ano começa com boas chances para quem busca uma vaga de emprego em Porto Alegre. A unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 705 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O destaque é para mais 80 vagas em empresa de varejo da Capital que abrirá loja no Pontal Shopping, bairro Praia de Belas. Há várias oportunidades, entre elas vagas para os cargos de assistente de vendas (em diferentes setores), auxiliar de logística, operador de empilhadeira.

Outro destaque são 63 vagas para carpinteiro e 50 para ferreiro. O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br

Empresários

A unidade do Sine Municipal convida empresas para participar da ação especial programada para o mês de janeiro, com ofertas de vagas de emprego específicas para o Feirão de Empregos, que será realizado no dia 29, das 8h30 às 17h, destinado a moradores da Lomba do Pinheiro. A ação será no espaço Estação Cidadania, na Estrada João de Oliveira Remião, 5250, bairro Lomba do Pinheiro.

O Sine realizará a intermediação da mão de obra, encaminhando o trabalhador para possível entrevista de emprego. Também haverá estrutura para entrevistas no local, se a empresa preferir. Empresários interessados encaminhar vagas para o e-mail: sine@portoalegre.rs.gov.br. O telefone (51) 3289-4820 fica à disposição para mais esclarecimentos.

Confira das vagas da semana

Açougueiro-2

Agente de vendas de serviços-3

Ajudante de açougueiro (comércio)-3

Ajudante de eletricista-9

Ajudante de serralheiro-2

Analista ambiental-1

Armador de estrutura de concreto-30

Assistente de vendas-51

Auxiliar de almoxarifado-2

Auxiliar de cozinha-5

Auxiliar de faturamento-1

Auxiliar de linha de produção-27

Auxiliar de logística -15

Auxiliar de segurança-10

Auxiliar operacional de logística-25

Azulejista-40

Caixa no comércio-2

Camareira de hotel-1

Carpinteiro-63

Conferente de logística-1

Consultor de vendas-1

Cozinheiro geral-4

Cozinheiro industrial-1

Desenhista projetista mecânico-2

Eletricista-16

Eletricista de iluminação pública-4

Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos)-1

Farmacêutico-1

Ferreiro-50

Ferreiro armador na construção civil-10

Fiel de depósito-1

Fiscal de obras-1

Fonoaudiólogo geral-1

Garçom-4

Impressor flexográfico-1

Instalador de alarme-4

Instalador hidráulico-10

Jardineiro-1

Líder de manutenção mecânica-1

Marmorista (construção)-1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel-1

Mecânico de manutenção de máquina de curtume-1

Mecânico de manutenção de máquina industrial-1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral-2

Mestre de obras-1

Montador de estruturas metálicas-1

Motorista de caminhão-2

Motorista de caminhão-tanque-1

Motorista entregador-4

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações-2

Operador de Empilhadeira- -3

Operador de caixa-1

Operador de guindaste (fixo)-1

Operador de máquina de dobrar chapas-1

Operador de máquinas de usinar madeira (cnc)-2

Operador de torno com comando numérico-2

Padeiro-4

Pedreiro-80

Pintor de alvenaria-50

Porteiro-3

Programador de máquinas – ferramenta com comando numérico-2

Projetista de móveis-2

Recuperador externo-1

Representante comercial autônomo-11

Retificador, em geral-1

Serralheiro-6

Servente de obras-91

Soldador-3

Técnico de contabilidade-1

Técnico de edificações-1

Técnico de enfermagem vaga PCD-1

Técnico de enfermagem-1

Técnico em manutenção mecatrônica-1

Técnico químico-1

Topógrafo-3

Torneiro mecânico-1

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas-1

Tratorista operador de roçadeira-1

Vendedor de serviços-1

Vendedor interno-3

Vigia-1.

