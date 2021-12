Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 750 vagas cadastradas para esta semana

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Em destaque 80 vagas em uma das maiores redes de varejo do Brasil.

A unidade do Sine Municipal em Porto Alegre (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 750 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em destaque, estão 80 vagas para assistente de vendas, auxiliar de logística e operador de empilhadeira, na empresa Leroy Merlin, uma das maiores redes de varejo do Brasil. Os escolhidos vão atuar na futura loja do Pontal do Estaleiro, a partir do primeiro semestre de 2022. Outros destaques são 70 vagas para vigilante, 41 para vendedor pracista e 40 para auxiliar de linha de produção,

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

O Sine pede que a retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Mais informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br

Empresários

A unidade do Sine Municipal espera empresários para participar da ação especial programada para o mês de janeiro, com ofertas de vagas específicas para o Feirão de Empregos, que será realizado dia 29 , das 8h30 às 17h, destinado a moradores da Lomba do Pinheiro. A ação será no espaço Estação Cidadania, na Estrada João de Oliveira Remião, n° 5250 – Bairro Lomba do Pinheiro.

O Sine realizará a Intermediação da mão de obra, encaminhado o trabalhador para possível entrevista de emprego. Também haverá estrutura para entrevistas no local, se a empresa preferir.

Empresários interessados em encaminhar vagas podem entrar em contato pelo e-mail: sine@portoalegre.rs.gov.br . O telefone (51) 3289-4820 fica à disposição para mais esclarecimentos.

Vagas da semana:

Agente de inspeção (qualidade)-6

Ajudante de cabista-20

Ajudante de embalador-1

Ajudante de obras-8

Armador de ferros-6

Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas)-1

Assistente de vendas-51

Atendente de balcão de café-2

Atendente de farmácia – balconista-1

Atendente de padaria-3

Auxiliar de costureira (no acabamento)-2

Auxiliar de escritório-1

Auxiliar de estoque-2

Auxiliar de limpeza-28

Auxiliar de logistica – -15

Auxiliar de linha de produção-40

Auxiliar de manutenção predial-3

Auxiliar de operação-6

Auxiliar de topógrafo-1

Auxiliar financeiro-1

Auxiliar mecânico de refrigeração-2

Auxiliar mecânico de refrigeração-1

Auxiliar técnico de montagem-2

Cabista-3

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes-3

Caldeireiro montador-10

Carpinteiro-6

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)-1

Comprador-1

Consultor de vendas-1

Corretor de imóveis-3

Costureira em geral-2

Cozinheiro geral-1

Eletricista-60

Eletricista de alta-tensão-25

Eletricista de instalações-1

Eletricista de linha de alta-tensão-30

Eletricista de manutenção industrial-1

Eletrotécnico-3

Emendador de fios (elétricos e telefônicos)-20

Empacotador, a mão-10

Encarregado de obras-1

Ferreiro armador na construção civil-5

Fresador cnc-2

Garçom-4

Gerente de loja e supermercado-5

Instalador de isolantes acústicos-2

Instalador fotovoltaico-1

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados-30

Jardineiro-1

Manobrista-1

Massoterapeuta-2

Mecânico-1

Mecânico ajustador-10

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração-2

Mecânico de automóvel-1

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração-2

Mecânico de manutenção e instalação elétrica-1

Mecânico de motor a diesel-1

Mecânico de refrigeração-1

Mecânico montador-10

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno-4

Montador de veículos (reparação)-1

Motorista carreteiro-1

Motorista de caminhão-5

Operador de caixa-1

Operador de centro de usinagem com comando numérico-17

Operador de elevador-1

Operador de empilhadeira-5

Operador de escavadeira-1

Operador de prensa-1

Operador de telemarketing ativo-30

Operador de torno com comando numérico-5

Passadeira de peças confeccionadas-2

Pedreiro-38

Pintor industrial-1

Preparador de estruturas metálicas-3

Radioperador-2

Repositor – em supermercados-2

Repositor de mercadorias-10

Representante comercial autônomo-1

Roçador – na cultura-1

Serrador de mármore-1

Soldador-5

Supervisor de lavanderia-1

Técnico de biotério-1

Técnico de edificações-1

Técnico de manutenção industrial-1

Técnico de refrigeração (instalação)-2

Técnico eletrônico-1

Técnico em estética-3

Técnico em manutenção de equipamentos de informática-4

Técnico em segurança do trabalho-4

Técnico mecânico-1

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas-1

Vendedor de serviços-10

Vendedor interno-3

Vendedor orçamentista-1

Vendedor pracista-41

Vigilante-70.

