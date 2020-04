Acontece Sistema Fecomércio-RS/Sesc entrega 14 mil ovos de Páscoa a famílias de Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Comunidade Mesa Brasil)

Apesar das dificuldades econômicas que o país está enfrentando com a crise provocada pela Covid-19, o domingo (12) de 6 mil famílias gaúchas em situação de vulnerabilidade social terão uma Páscoa bem doce. Uma doação de 14 mil ovos de Páscoa, realizada pela Mondelez, foi entregue pelo Programa Mesa Brasil Sesc a entidades ligadas ao programa e a famílias cadastradas nos órgãos públicos de assistência social das cidades onde foram realizadas as entregas. A ação abrangeu as cidades de Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Viamão, Montenegro, São Leopoldo, Novo Hamburgo, São Sebastião do Caí, Torres e Tramandaí.

Além dos chocolates, foram doados iogurtes, bananas e pães. No Centro São José, no Bairro Bom Jesus, as famílias foram chamadas a retirar os ovos individualmente, para evitar aglomerações. Segundo a Irmã Maria Silvia Lehnen, que atua no centro, este período tem sido de grande dificuldade, já que, para muitas crianças, a única refeição do dia era realizada na escolinha do local, por isso todas as doações têm sido de grande importância.

O gerente do Sesc Comunidade, Eduardo Schmitz, ressalta a importância de manter ativa a rede de solidariedade e das parcerias com empresas doadoras para combater a fome: “Não podemos nos furtar dessa missão porque agora é o momento que as pessoas mais estão precisando de nós. Estamos entregando de 70 a 80 toneladas de comida por mês, contando com a solidariedade de 130 doadores em Porto Alegre e distribuindo isso para 300 instituições da nossa região”.

A surpresa de Páscoa também foi recebida com entusiasmo no Centro de Triagem da Vila Pinto. Além de trabalhar com reciclagem, o local também conta com um projeto de atividades no turno inverso ao da escola: “Esses ovos vão alegrar muito estas crianças, que estão sendo obrigadas a ficar em casa em função do coronavírus. Vai ser um presente para toda a família, porque muitos pais também não estão podendo mais trabalhar, é uma situação difícil”, afirma a coordenadora do Centro, Sirlei Batista de Souza.

A entrega também movimentou a Associação de Rede e Amparo aos Necessitados (ALAN), no bairro Bom Jesus, que atende crianças de 0 a 14 anos com refeições, atividades pedagógicas e serviço de atendimento às famílias: “É uma comunidade que tem uma carência muito grande de acesso a serviços, e acesso ao imaginário, como a Páscoa. Agradecemos a parceria do Mesa Brasil por podermos levar um pouco da Páscoa para as famílias”, agradece o diretor da Instituição, Felipe Soares.

