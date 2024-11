Rio Grande do Sul Sistema Fiergs inaugura escola do Sesi em Lajeado nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento terá a presença do presidente da instituição, Claudio Bier. (Foto: Arquivo Fiergs)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após 14 meses de obras, o Sistema Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) inaugura nesta sexta-feira (29) em Lajeado (Vale do Taquari) a Escola Sesi Paulo Ignácio Heineck. A cerimônia, com a presença do presidente da instituição, Claudio Bier, está marcada para as 10h na unidade local do Serviço Social da Indústria (Sesi) – avenida Amazonas nº 1.815, bairro Universitário.

O complexo tem quase 5 mil metros-quadrados e capacidade para mais de mil alunos. Serão oferecidas as modalidades de Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA, antigo “Ensino Supletivo”) e Contraturno Tecnológico. As aulas começarão em fevereiro e já têm inscrições abertas, com bolsas de estudo de até 100% para dependentes de trabalhadores de indústrias da região.

As inscrições já estão abertas. Edital e ficha de inscrição podem ser obtidos no site fiergs.org.br.

Conforme a entidade, o investimento foi superior a R$ 30 milhões, no âmbito de um plano traçado pela Fiergs em 2022 para destinar R$ 300 milhões à construção de novas instituições de ensino, bem como para instalação do Instituto Sesi de Formação de Professores. O Sesi-RS conta hoje com cinco escolas (Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Gravataí, Montenegro e Pelotas), às quais se somarão Canoas e Lajeado no próximo ano.

“Lajeado, assim como Canoas, sofreu muito com os impactos das enchentes de maio. Inaugurar uma nova instituição de ensino nos dá esperança no futuro, em que jovens aprendam não só os componentes curriculares mas também entendam como usar a tecnologia para atuação em grupos e tenham consciência do mundo que nos cerca”, ressalta o superintendente-regional do Sesi-RS, Juliano Colombo. “Só assim conseguiremos cuidar das pessoas e da natureza.”

Ensino de referência

A infraestrutura da Escola Sesi Paulo Ignácio Heineck inclui ginásio de esportes, biblioteca, laboratórios e espaço para desenvolvimento da criatividade por meio da tecnologia. Também conta com ambiente adequado ao Contraturno Tecnológico, que atenderá a crianças e adolescentes na faixa de 6 a 14 anos, em turno inverso ao das aulas convencionais.

A estrutura em Lajeado tem capacidade para atender 360 alunos do Ensino Médio. A exemplo de outras escolas, inicialmente serão abertas vagas para 120 alunos do primeiro ano da etapa, e assim, sucessivamente, para os próximos anos escolares.

Cada turma é composta por até 30 alunos e as salas são organizadas física e pedagogicamente pela disposição em grupos, de modo que o trabalho coletivo seja propulsor da aprendizagem. O acesso à tecnologia, incluindo a robótica como ferramenta, é outro incentivo pedagógico, inspirado em experiências internacionais e reconhecido em todo o País pelo caráter inovador.

Reconhecido nacionalmente, o projeto educacional do Sesi para estudantes do Ensino Médio tem como diferenciais a jornada de tempo integral, a centralidade na pesquisa como impulsionadora das aprendizagens, as salas de aula temáticas e a atuação dos professores como mentores, em apoio aos estudantes na busca de respostas para cada desafio.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/sistema-fiergs-inaugura-escola-do-sesi-em-lajeado-nesta-sexta-feira/

Sistema Fiergs inaugura escola do Sesi em Lajeado nesta sexta-feira

2024-11-28