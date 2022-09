Rio Grande do Sul Sistema penitenciário gaúcho recebe 66 novas viaturas

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Veículos foram locados pelo governo gaúcho para serviços administrativos. (Foto: Divulgação/Susepe)

O governo do Rio Grande do Sul entregou nesta semana 66 viaturas do tipo “minivan” à Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Todos os veículos contam com sistema de rastreamento e têm como destino a sede administrativa central em Porto Alegre, além de outras dez regiões do Estado.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS), até o fim do ano o lote total deve chegar a 122 carros, todos em sistema de aluguel com custo mensal de R$ 2,4 mil. A finalidade é suprir parte da carência constatada na frota da Susepe.

“No caso das viaturas administrativas, a locação é uma estratégia para economia, já que diminui gastos de manutenção e gera maior agilidade, ao permitir substituição imediata”, ressalta o titular da Secretaria, Mauro Hauschild.

O superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues de Souza, também defendeu a ideia do ganho proporcionado pela renovação da frota na área administrativa:

“Organizamos a distribuição das viaturas de acordo com a necessidade de todas as regiões penitenciárias. Será muito importante esses veículos estarem disponíveis ao comando das unidades prisionais, equipe técnica e serviço administrativo”.

O evento contou com a presença do prefeito interino de Canoas, Nedy Vargas, do representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Roque Reckziegel, do presidente do Conselho Penitenciário, Nilton Caldas, do gerente regional da CS Frotas, Leonardo Mendonça, da secretária-adjunta da SJSPS, Carolina Ramires, da superintendente-adjunta Michele Cunda, além de diretores de departamentos, delegados penitenciários, diretores de unidades prisionais e servidores da SJSPS e da Susepe.

Defesa Civil

Essa é a segunda entrega de lote de veículos pelo governo gaúcho desde o começo de setembro. Durante evento realizado dia 3 no Parque da Expointer em Esteio (Região Metropolitana), o órgão contemplado foi a Coordenadoria de Defesa Civil, que recebeu dez novas viaturas modelo Fiat Toro.

Os veículos – todos com tração nas quatro rodas – custaram R$ 179,2 mil cada, com recursos do Tesouro estadual. Finalidade: reposição da frota das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, que atendem todas as regiões do Rio grande do Sul.

“O acréscimo dessas viaturas fortalece o intercâmbio entre os municípios e agiliza o atendimento durante a ocorrência de eventos adversos”, ressaltou o Palácio Piratini na ocasião.

(Marcello Campos)

