Política Sistemas do Supremo, Anatel e Polícia Federal sofrem ataque hacker

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O STF informou por meio de nota que invasões cibernéticas aos sistemas da Corte ocorreram no último dia 29 de agosto. Foto: Divulgação/STF O STF informou por meio de nota que invasões cibernéticas aos sistemas da Corte ocorreram no último dia 29 de agosto. (Foto: Divulgação/STF) Foto: Divulgação/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os sistemas do Supremo Tribunal Federal (STF), Anatel e da Polícia Federal (PF) estão sendo alvos de ataques hackers desde a última semana. O STF informou por meio de nota que invasões cibernéticas aos sistemas da Corte ocorreram no último dia 29 de agosto.

Redes do tribunal sofreram um DDoS (ataque de negação de serviço), ou seja, milhares de acessos simultâneos para desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços. Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos, ainda de acordo com informações da Corte divulgadas nesta terça-feira (3). A equipe técnica do tribunal retirou os serviços do ar e implantou novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve “nenhum prejuízo” operacional ao Supremo.

Já o ataque sofrido pela PF foi contra a página da instituição no começo da tarde desta terça-feira. Servidores de diferentes unidades foram dispensados após o registro da ocorrência. No Distrito Federal, ainda segundo fontes, o sistema foi restabelecido em partes, mas não completamente. A PF informou que vai abrir inquérito para apurar o caso.

“A Polícia Federal investiga ataque cibernético que gerou instabilidade em serviços prestados pela instituição nesta terça-feira. O acesso aos serviços já foi restabelecido e não foi detectado comprometimento aos sistemas e acessos a dados da instituição”, afirmou a PF em nota.

As invasões se dão na esteira da decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes de determinar o bloqueio da rede social X, o ex-Twitter, por desobediência de decisões judiciais. A decisão de Moraes, de tirar o X do ar, foi operada pela Anatel. Desde então, a agência também sofreu ataques hackers.

“A Anatel esclarece que, como uma organização pública de grande relevância, é alvo frequente de ataques cibernéticos, especialmente em circunstâncias que envolvem temas sensíveis. Após a decisão do STF de bloquear o “X”, a Agência observou um aumento esperado nesses ataques, o que ocasionou instabilidades momentâneas em seus sistemas e redes”, afirmou a agência em nota.

Veja a nota na íntegra divulgada pelo STF

No último dia 29/08, sistemas do STF foram alvo de um DDoS (ataque de negação de serviço), ou seja, milhares de acessos simultâneos com o intuito de desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços. Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A equipe técnica do tribunal agiu rapidamente, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao Tribunal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/sistemas-do-supremo-e-da-policia-federal-sofrem-ataque-hacker/

Sistemas do Supremo, Anatel e Polícia Federal sofrem ataque hacker

2024-09-03