Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

O Sisu é o programa do Ministério da Educação que seleciona alunos para universidades públicas. Foto: UNB/Divulgação O Sisu é o programa do Ministério da Educação que seleciona alunos para universidades públicas. (Foto: UNB/Divulgação) Foto: UNB/Divulgação

No total, 1.073.024 de pessoas se inscreveram no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2023, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana. Como cada inscrito pode escolher até dois cursos, foram registradas 2.062.815 de inscrições.

O número é 1,76% maior do que o registrado na seleção para o primeiro semestre de 2022, quando foram contabilizadas 2.032.674 de inscrições e 1.054.474 de inscritos. É a primeira vez em pelo menos 8 anos que o número aumenta em relação ao ano anterior.

O Sisu é o programa do Ministério da Educação (MEC) que seleciona alunos para universidades públicas. As inscrições aconteceram de 16 a 24 de fevereiro, prazo que também foi ampliado em comparação com os anos anteriores.

O resultado da chamada regular será divulgado em 28 de fevereiro.

Em uma rede social, o ministro afirmou que o Sisu “voltou a crescer”. “Garantimos não apenas um período de tranquilidade, para que os estudantes pudessem se candidatar a seus cursos de interesse sem intercorrências, como também conseguimos aumentar o número de inscritos em relação ao ano passado, revertendo uma curva constante de queda que vinha pelo menos desde 2017”, escreveu o ministro.

De acordo com Camilo Santana, a região Nordeste foi a que registrou o maior número de inscritos, enquanto o Centro-Oeste foi a região com menos candidatos no primeiro Sisu de 2023.

Inscritos por região

Nordeste: 40,1%;

Sudeste: 33,8%;

Sul: 9,5%;

Norte: 8,8%; e

Centro-Oeste: 7,8%.

