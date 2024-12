Geral Site de viagens mostra Porto Alegre entre os 20 destinos mais procurados para o Réveillon

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas nacionais e internacionais. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A capital gaúcha está entre os 20 destinos mais procurados pelos brasileiros para o Réveillon 2025. A empresa de viagens Kayak divulgou uma pesquisa em que Porto Alegre aparece em 12º lugar nas intenções para as festas de fim de ano.

O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas nacionais e internacionais no site e aplicativo da empresa no período entre 2023 e 2024. A análise mostrou 45 cidades, brasileiras e internacionais, sendo 29 no Brasil.

O Réveillon em Porto Alegre será no Parque Harmonia, com início no dia 31 de dezembro, às 19h, até 1º de janeiro, às 3h.

O céu da capital será iluminado durante 8 minutos com a queima de fogos em três pontos: dois no Guaíba e um dentro do Parque Harmonia, respeitando a Lei Estadual sobre fogos de artifício com ruídos.

A entrada é gratuita, porém será controlada através de catracas nas entradas com revista ao acessar o Parque. Serão dois acessos de entrada ao evento para o público: no pórtico das Missões (Acesso A) e no pórtico da Casa do Gaúcho (Acesso E). Já a saída, poderá ser nos demais pórticos e acessos.

O público poderá levar sua própria bebida, limitando apenas o acesso de copos e garrafas de vidro (com exceção de espumantes).

São 1,2 mil vagas disponíveis no Parque Harmonia, oferecendo ao público entradas diversificadas para acesso facilitado: Casa do Gaúcho, Rótula das Cuias, Setor Leste (av. Augusto de Carvalho).

Para facilitar a logística de acesso do público, haverá um local exclusivo para embarque e desembarque de táxis e transporte por aplicativo na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 333, em frente à Casa do Gaúcho.

Food trucks estarão disponíveis para atender a demanda de alimentação durante o evento além dos restaurantes do perímetro, que ficarão abertos ao público durante o período de ceia.

O evento contará com esquema de segurança pública, composto pela Brigada Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e Diretoria Geral de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança, além de segurança privada, contratada pela GAM3 Parks, concessionária do Parque.

Haverá a presença estratégica de ambulâncias e um posto de atendimento médico totalmente equipado. Essa infraestrutura será distribuída ao longo da área do evento, assegurando a cobertura e pronto atendimento em qualquer eventualidade.

A festa da virada estará equipada com banheiros disponíveis para atender às necessidades do público presente, tanto dentro quanto na parte externa do Parque. Eles estarão estrategicamente distribuídos ao logo da área do evento para fácil acesso.

A festa terá atrações locais e nacionais: Lauana Prado; Só Pra Contrariar; Papas da Língua; Alma Gaudéria; Luiza Barbosa; Estado Maior da Restinga; Gangster; e Capu.

