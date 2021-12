O Lapsus$ Group assumiu a autoria do ataque cibernético. “Nos contate caso queiram o retorno dos dados”, escreveu o grupo no site.

Ransomware é um tipo de malware (vírus) que sequestra o conteúdo do computador da vítima e cobra um valor em dinheiro pelo resgate, geralmente usando a moeda virtual bitcoin, o que dificulta o rastreamento dos criminosos. Esse tipo de “vírus sequestrador” age codificando os dados do sistema operacional de forma com que o usuário não tenha mais acesso.

O portal ConecteSUS, responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e de interação com o SUS (Sistema Único de Saúde) – ligado ao Ministério da Saúde –, também foi afetado, saiu do ar e exibiu a mesma mensagem. O aplicativo do ConecteSUS, usado em celulares, não foi atingido.