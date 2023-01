Notícias Site do PT é invadido por hackers, que publicam imagem de ex-ator pornô

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o partido, o problema já foi solucionado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O site oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) sofreu um ataque hacker na madrugada desse domingo (29). Quem acessasse o site oficial da sigla encontrava uma tela preta acompanhada de uma imagem do ex-ator pornô Kid Bengala. Imagens do ator também apareceram no perfil do cantor Luan Santana na última semana. “Eae PT! Como tá? roubando muito ae”, dizia a mensagem.

O problema foi solucionado e o site opera normalmente. Segundo o PT, não houve apropriação ou perda de nenhuma informação “O site do PT teve sua ‘home’ criminosamente hackeada na madrugada deste dia 29 de janeiro”, publicou o partido nas redes sociais. “O site não foi invadido. Não houve apropriação, ou perda, de nenhuma informação. O site está operando normalmente, com acesso a todo o seu conteúdo”, afirma o texto.

Segundo o PT, a invasão em seu site “mantém a sucessão de sistemáticos ataques sofridos durante a campanha eleitoral, em especial”. “É a reação diante do alcance, do engajamento e do papel cumprido pelo site e o conjunto de ferramentas de comunicação integrada do PT”, finaliza a nota.

Caso semelhante

O twitter do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem sido alvo constante de ataques feitos por hackers. Na última semana, publicações recentes na página do chefe do Executivo gaúcho foram deletadas e as fotos de perfil e de capa excluídas. O governador gaúcho tem 242 mil seguidores na plataforma.

É a 3ª vez no mês que o perfil do tucano é invadido. Em 6 de janeiro, Leite havia relatado um problema semelhante. Depois, em 16 de janeiro, as publicações na página do governador foram restritas aos seguidores e a foto alterada para a imagem de uma mulher loira com uma camiseta da Argentina.

Dias depois, em 19 de janeiro, Leite anunciou que recuperou o acesso a seu perfil no Twitter. Também agradeceu a todos que o ajudaram na retomada da conta.

“Recuperei o acesso à conta, depois de alguns dias sob ataque hacker. Agradeço a todos que ajudaram na retomada. Alguns tuítes críticos aos ataques de 8/1 foram apagados, mas reitero: a democracia vencerá!”, publicou Leite.

A publicação citada acima, assim como outras postagens recentes, foi deletada. Agora, o post mais recente do perfil do governador é de 23 de dezembro de 2022, quando Leite anunciou o delegado Sandro Caron como novo secretário de Segurança Pública do RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/site-do-pt-e-invadido-por-hackers-que-publicam-imagem-de-ex-ator-porno/

Site do PT é invadido por hackers, que publicam imagem de ex-ator pornô