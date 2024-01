Rio Grande do Sul Quatorze municípios gaúchos decretam situação de emergência devido aos estragos causados pelos temporais

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

Árvores e postes caíram em ruas e avenidas de Porto Alegre e de municípios do interior do Estado. Na foto, a rua Orfanotrófio, na Capital Árvores e postes caíram em ruas e avenidas de Porto Alegre e de municípios do interior do Estado. Na foto, a rua Orfanotrófio, na Capital. (Foto: Marcelo Warth/O Sul)

Quatorze municípios gaúchos decretaram situação de emergência devido aos estragos causados pelos temporais que atingiram o Estado na última terça-feira (16), segundo balanço divulgado pela Defesa Civil nessa segunda-feira (22).

São eles: Agudo, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Estrela, Gravataí, Lagoa Bonita do Sul, Mata, Passa Sete, Porto Alegre, Restinga Seca, São Miguel das Missões, São Vicente do Sul, Teutônia e Vitória das Missões.

No total, 63 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas e vendavais, que provocaram falta de energia elétrica e de água, destelhamentos de imóveis e quedas de árvores e postes.

Duas pessoas morreram, 12 ficaram feridas e quase 600 ficaram desalojadas ou desabrigadas em todo o Rio Grande do Sul, de acordo com os dados divulgados pela Defesa Civil Estadual.

Adiamento

A CEEE Equatorial adiou para esta terça (23) a previsão de retorno total do serviço de energia elétrica no Rio Grande do Sul.

O novo prazo foi dado pelo presidente Riberto Barbanera em uma coletiva de imprensa na sede da empresa na Zona Norte de Porto Alegre.

O temporal que atingiu o Estado completa uma semana nesta terça. Desde então, clientes da concessionária enfrentam diversos transtornos.

“Nós vamos continuar mobilizados com todas as equipes até que todos os nossos clientes que estão há bastante tempo sem energia possam ter o serviço restabelecido. Nós vamos continuar trabalhando e não vamos parar”, disse.

O levantamento mais recente da CEEE Equatorial aponta que ainda existem 7,1 mil clientes sem luz na área de concessão da empresa.

“No domingo nós tínhamos tudo pra liquidar esses 8 mil clientes que faltam. Mas um avião de pulverização bateu numa linha de transmissão no Litoral do Estado e rompe três cabos de linha de alta tensão, desligando 20 mil clientes”, frisou Barbanera.

Quatro municípios foram afetados: Palmares, Mostardas, Capivari do Sul e Tavares. O piloto conseguiu pousar a aeronave e não se feriu. O avião realizava pulverização em uma lavoura de arroz e atingiu uma linha de transmissão no interior de Capivari do Sul, no Litoral Norte do Estado. Equipes de manutenção da distribuidora reestabeleceram a energia durante a tarde. As causas do acidente serão apuradas.

Reunião

O governador Eduardo Leite vai conduzir nesta quarta (24) uma reunião com as direções da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), da Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) e representantes das concessionárias do setor no Estado.

O encontro no Palácio Piratini, previsto para as 9h, servirá para reforçar a cobrança pela qualidade dos serviços de fornecimento de energia à população, diante da demora no trabalho de restabelecimento após o temporal da última terça (16).

A reunião terá as presenças do diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, da presidente da Agergs, Luciana Luso de Carvalho, e dos diretores-presidentes das duas maiores concessionárias de energia no RS, Riberto Barbarena, da CEEE Equatorial, e Marco Antônio Villela de Abreu, RGE.

Também estão previstas as participações dos prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo; de Gravataí, Luiz Ariano Zaffalon; de Cachoeirinha, Cristian Rosa; e de Canoas, Nedy de Vargas Marques, municípios mais afetados pela prolongada falta de energia.

