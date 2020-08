A equipe técnica da prefeitura apresentou o cenário atual da pandemia na cidade e ouviu as demandas dos setores. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus reuniu-se com representantes de entidades empresariais na tarde desta terça-feira (25), por videoconferência. A equipe técnica da prefeitura apresentou o cenário atual da pandemia na cidade e ouviu as demandas dos setores, que serão analisadas na reunião do comitê desta quarta-feira (26).

O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, afirma que a situação epidemiológica hoje é de estabilidade na ocupação das UTIs, mas que ainda é preciso ter cautela e estar atento ao volume de pessoas consultando por síndromes gripais, bem como ao registro de novos casos de coronavírus. “Avançamos na redução das restrições das atividades econômicas, mas precisamos ter responsabilidade para evitar um descontrole que implique em retrocesso. Esperar alguns dias pode evitar que serviços fiquem fechados por semanas”, diz Stürmer.

Nesta terça-feira, 86,35% dos leitos de unidade de terapia intensiva estavam ocupados em Porto Alegre, sendo que 36,41% são de pacientes confirmados com Covid-19.

Óbitos por coronavírus

Até 17h desta terça-feira foram confirmados 17 novos óbitos de pacientes de Porto Alegre associados ao coronavírus, totalizando 624 mortes pela doença.

608⁰ – Ocorrido em 24/08, no Hospital São Lucas. Mulher, 90 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 21/8. Paciente com histórico de comorbidades.

609⁰ – Ocorrido em 23/8, no Hospital São Lucas. Homem, 73 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 11/8. Com histórico de comorbidades.

610⁰ – Ocorrido em 24/8, no Hospital São Lucas. Mulher, 84 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 19/8. Com histórico de comorbidades.

611⁰ – Ocorrido em 24/8, no Hospital São Lucas. Mulher, 66 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 3/8. Com histórico de comorbidades.

612⁰ – Ocorrido em 22/08, no Hospital São Lucas. Homem, 85 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 18/7. Com histórico de comorbidades.

613⁰ – Ocorrido em 24/8, no Hospital Moinhos de Vento. Mulher, 73 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 22/7. Histórico de comorbidades.

614⁰ – Ocorrido em 24/8, no Hospital de Clínicas. Homem, 59 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 8/8. Histórico de comorbidade.

615⁰ – Ocorrido em 24/8, no Hospital Mãe de Deus. Homem, 90 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 9/8. Com histórico de comorbidade.

616⁰ – Ocorrido em 24/8, no Hospital Mãe de Deus. Homem, 76 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 19/8. Histórico de comorbidades.

617⁰ – Ocorrido em 24/8, no Hospital Moinhos de Vento. Mulher, 81 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 30/7. Histórico de comorbidades.

618⁰ – Ocorrido em 24/8, no Hospital Moinhos de Vento. Mulher, 90 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 5/8. Com comorbidades.

619⁰ – Ocorrido em 22/8, no Hospital Restinga. Mulher, 80 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 13/8. Paciente com histórico de comorbidades.

620⁰ – Ocorrido em 23/8, na Santa Casa. Homem, 72 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 4/8. Com histórico de comorbidades.

621⁰ – Ocorrido em 21/8, na Santa Casa. Homem, 85 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 11/8. Paciente com histórico de comorbidade.

622⁰ – Ocorrido em 22/8, na Santa Casa. Homem, 76 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 14/8. Paciente com histórico de comorbidades.

623⁰ – Ocorrido em 22/8, na Santa Casa. Homem, 63 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 2/8. Paciente com histórico de comorbidades.

624⁰ – Ocorrido em 22/8, na Santa Casa. Homem, 66 anos. RT-PCR detectável para Covid-19 em 31/7. Paciente com histórico de comorbidades.