Skate Skatista brasileira Rayssa Leal é campeã da etapa de Tóquio da SLS

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Rayssa conseguiu desbancar na última volta a japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica na modalidade. (Foto: SLS)

O Brasil está de volta ao topo do skate mundial. Neste sábado, Rayssa Leal foi campeã da etapa de Tóquio da SLS (Street League Skateboarding), a principal liga de skate street do planeta. Rayssa conseguiu desbancar na última volta a japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica na modalidade, em uma final disputada até o fim.

Bicampeã mundial, Rayssa conquistou seu 11° título em etapas da SLS, sendo a 18ª final seguida da brasileira. Essa é a maior sequência de finais consecutivas na liga, entre homens e mulheres. Única representante do Brasil no feminino, Rayssa venceu com uma pontuação de 30.7. A japonesa Liz Akama ficou em segundo, com 30.1. Já a campeã olímpica Coco Yoshizawa acabou caindo para a terceira colocação na última volta, somando 29.4.

Com o resultado, Rayssa garantiu a classificação antecipada para a final do Super Crown, que será em São Paulo entre os dias 14 e 15 de dezembro. A skatista busca o inédito tricampeonato entre as mulheres na competição.

Mesmo sentindo o pé nas classificatórias, Rayssa liderou as baterias nessa fase e avançou para a final com moral. A brasileira conseguiu 7.2 logo na primeira volta, mesmo errando a última manobra. Na segunda tentativa, Rayssa aproveitou o erro de Covell e realizou mais uma ótima atuação, aumentando o somatório pra 7.5.

Rayssa ficou sem pontuar na terceira volta, quando não conseguiu realizar a manobra. Mas ela voltou com tudo para a quarta bateria, indo muito bem no corrimão da pista. Conquistando um 8.2, Rayssa passou Chloe Covell. Em seguida, a brasileira assumiu a liderança da prova e fez 7.1.

Após um erro de Rayssa em uma das voltas decisivas, Coco Yoshizawa desbancou a brasileira em uma manobra perfeita e conseguiu um 9.1, com Rayssa precisando de 6.7 para ser campeã. Chloe e Liz Akama também acertaram, jogando a brasileira para fora do pódio. Na pressão, Rayssa não desistiu e cravou a manobra, conquistando um 7.9 que a recolocou na liderança.

Masculino

Campeão da etapa de Sydney, o japonês Sora Shirai manteve o título da SLS na disputa em casa. Felipe Augusto foi o único representante do Brasil na decisão do masculino, mas ficou em sexto. Apesar disso, ele e o compatriota Giovanni Vianna estão garantidos na final do Super Crown. Giovanni, Carlos Ribeiro, Kelvin Hoefler e Felipe Mota também estavam nas classificatórias, mas não conseguiram avançar às finais deste sábado.

Shirai garantiu o título somente na última volta, quando deu um show e ficou com um somatório de 36.8 para levar o título. O Japão ainda conseguiu uma dobradinha, com o campeão olímpico Yuto Horigome levando a prata ao somar 36.3. O americano Chris Joslin começou muito bem nas manobras, mas foi desbancado nas últimas voltas e completou o pódio em terceiro, com 36.2.

Mesmo com uma queda na última manobra da primeira volta, Felipe Augusto conseguiu somar 7.7. Mas o brasileiro não teve uma boa sequência, errando um switch rockslide na segunda volta e ficando para trás na tabela. Felipe também errou as próximas tentativas e terminou em sexto, somando apenas a primeira nota.

2024-11-23