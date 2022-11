Política Slogan do governo de transição de Lula deve ser “Brasil do Futuro”

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Mote segue exatamente o que tem sido a ordem interna no time de Lula: a de olhar para frente Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser oficializado não só com o anúncio de uma equipe com 50 integrantes, mas também com o lançamento de um slogan: “Brasil do Futuro”. O mote segue exatamente o que tem sido a ordem interna no time de Lula: a de olhar para frente.

Nesta quinta-feira (3), quando o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), desembarcou em Brasília para dar início ao governo de transição, foi dado o sinal mais claro do aspecto simbólico do slogan. Segundo relatos feitos à CNN, o time de Lula fez questão de “olhar para frente”, sem, por exemplo, fazer qualquer menção aos bloqueios nas estradas e os protestos antidemocráticos contra a eleição do petista.

O pacote

No pacote “Brasil do Futuro”, Alckmin à frente da coordenação do governo de transição foi considerado o principal gesto de Lula. A ideia é que o governo de transição siga a toada de englobar uma série de movimentos que evidenciem não só diferenças com o atual governo, de Jair Bolsonaro (PL), mas também deem sinais claros de que o governo Lula 3 não será apenas do PT, mas uma frente ampla.

