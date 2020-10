Dicas de O Sul Snowland inaugura loja no aeroporto Salgado Filho

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

Uma das principais atrações turísticas do Brasil, o Snowland, em Gramado, inaugura nesta -feira (08) a sua loja no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O novo espaço, batizado de “Snowland Magic”, representa um marco para o único empreendimento com neve de verdade das Américas.

Para celebrar a abertura da nova loja e também os sete anos do Snowland – inaugurado em outubro de 2013 –, será realizado um evento no formato drive-in no estacionamento do aeroporto, seguindo os protocolos de segurança necessários para evitar a propagação da Covid-19. Na ocasião, os convidados conhecerão os personagens do Snowland, assistirão a shows e também ao filme da animação “Pé Pequeno”.

Na loja, as pessoas poderão conhecer rotas de passeios, além dos variados atrativos e opções de entretenimento disponíveis na Serra Gaúcha. Também haverá comercialização de souvenirs temáticos do parque e relacionados a Gramado, cidade considerada um dos principais destinos turísticos do Brasil.

