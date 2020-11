Celebridades “Só me envaidece”, diz Dira Paes sobre cena quente com Manoela Aliperti em “As Five”

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Na trama, as duas protagonizam uma cena quente de sexo em que a atriz aparece usando apenas lingerie Foto: Reprodução

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, de “O Globo”, a atriz Dira Paes, que foi parar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na semana passada depois da estreia do episódio de “As Five” em que a sua personagem, a jornalista Alice Guimarães, se envolve com Lica (Manoela Aliperti), falou sobre o episódio. Na trama, as duas protagonizam uma cena quente de sexo em que a atriz aparece usando apenas lingerie.

“Fiquei muito feliz com a participação em “As Five”. Foi uma surpresa a comoção do público em relação a essa participação e também um presente estar em contato com essa geração que curte a série”, afirmou Dira.

A atriz também falou sobre a sequência da cena gravada com Manoela. “Nós nos conhecemos um pouco antes de entrar em cena e eu acho que essa falta de intimidade entre as personagens foi boa. Isso fez com que as cenas ficassem até mais reais. E nessa mais íntima, é a evolução das duas personagens. Achei muito linda essa abordagem entre uma jovem mulher e uma mulher mais madura se encontrando. Fluiu de uma maneira muito orgânica, que fez com que as pessoas gostassem muito. A Manu é uma grande atriz e ela está de parabéns por todo esse trabalho. Todas elas são muito talentosas, mas eu tive contato com a Manu e realmente ela é uma atriz muito concentrada e muito precisa.”

