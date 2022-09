Mundo Sob aplausos, corpo da rainha Elizabeth II chegou em Edimburgo, capital escocesa, neste domingo

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

O caixão da rainha deve ficar no Palácio de Holyroodhouse até a tarde desta segunda-feira (12). (Foto: Reprodução)

O corpo da rainha Elizabeth II deixou o Castelo de Balmoral (onde a monarca morreu), na Escócia, por volta das 10 horas da manhã do horário local (6h do horário de Brasília) e seguiu para o Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo. Depois do cortejo percorrer cerca de 280 quilômetros, com a duração de aproximadamente 6 horas, chegou à capital escocesa sob aplausos.

Com flores favoritas da monarca, colhidas no próprio castelo, o caixão de carvalho de Elizabeth II foi coberto com o estandarte real para a Escócia.

O cortejo passou por cidades escocesas como Aberdeen, Dundee, Perth e Banchory. A população aplaudiu e jogou flores no caixão durante o trajeto. Chegando a Edimburgo, o carro fúnebre com Elizabeth II passou pela Royal Standard of Scotland. A rua foi o local onde o público, mais uma vez, acompanhou o cortejo. No momento da passagem do caixão houve silêncio e também mais aplausos.

Na comitiva estava presente a única filha mulher de Elizabeth II, a princesa Anne, que seguiu acompanhada do marido, Timothy Lawrence.

A primeira ministra da Escócia, Nicola Sturgeon publicou uma mensagem nas redes sociais. “Um momento triste e comovente a sua majestade, a rainha, deixando Balmoral pela última vez. Neste domingo, enquanto ela faz sua jornada para Edimburgo, a Escócia prestou homenagem a uma mulher extraordinária”, escreveu.

O caixão da rainha deve ficar no Palácio de Holyroodhouse até a tarde desta segunda-feira (12). Depois ele segue para a Catedral de St. Giles, em Edimburgo, onde haverá uma cerimônia com a presença do rei Charles III e outros membros da família real.

De acordo com Palácio de Buckingham, o adeus à monarca mais longeva da história (ficou 70 anos no trono) ocorrerá em 19 de setembro, uma segunda-feira, na Abadia de Westminster, em Londres. Segundo o comunicado oficial, “a rainha repousará no local por quatro dias para permitir que o público preste suas homenagens”.

Funeral

O funeral da rainha Elizabeth II, que morreu na quinta-feira (8) em seu castelo real em Balmoral, será realizado em 19 de setembro em Londres, anunciou o palácio real no sábado (10).

A cerimônia, que deverá contar com a presença de líderes mundiais, será realizada às 11h (7h, em Brasília) na Abadia de Westminster. O rei Charles III, oficialmente proclamado o novo monarca do Reino Unido no sábado, declarou que o dia será feriado nacional.

