Brasil Sob críticas, ministro Paulo Teixeira leva “gelo” de Lula

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Teixeira esteve com o presidente no último dia 13 em um evento no Amapá. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Diante da possibilidade de troca no comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o presidente Lula tem evitado marcar eventos exclusivos para anúncios de programas da pasta. O petista Paulo Teixeira é um dos nomes que pode ser incluído na reforma ministerial a ser anunciada nas próximas semanas.

Lula não marcou, por exemplo, um ato para celebrar o lançamento do Desenrola Rural, que oferecerá o refinanciamento de dívidas de pequenos agricultores. A portaria que cria o programa foi assinada pelo presidente no último dia dia 11. Na semana passada, Teixeira e secretários do ministério deram uma entrevista coletiva sobre o tema no Palácio do Planalto.

Além disso, Lula tem evitado confirmar a visita a um assentamento do MST em Campo do Meio, Minas Gerais, que estava programada para acontecer no próximo dia 25. A ida ao local teria como objetivo anunciar editais e crédito para o programa de reforma agrária. Essa etapa do plano prevê o assentamento de 12 mil famílias.

Segundo Teixeira, Lula sinalizou que o evento vai acontecer nas próximas semanas.

“Estamos aguardando essa data. Ele deu um indicativo de que fará eventos públicos, incluindo esse em Minas Gerais”, afirmou o ministro.

Teixeira esteve com o presidente no último dia 13 em um evento no Amapá. Na ocasião, o Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a doação de uma gleba da União para o estado. Mas o ato não era exclusivo de sua pasta. Ao lado de Lula, ministros à frente de outras cinco áreas também apresentaram programas e obras voltados para o Amapá.

A gestão de Teixeira enfrenta críticas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), historicamente ligado ao PT, por causa do baixo número de assentados neste terceiro mandato de Lula. No fim do ano passado, os sem-terra discutiram pedir a saída do ministro, mas desistiram de empunhar essa bandeira. Por outro lado, Teixeira conta com o apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores (Contag), outra entidade do campo com relação histórica com o PT.

De olho na vaga

Integrantes do governo e lideranças do PT identificaram um movimento do deputado Paulo Pimenta (RS), titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom) até janeiro, para se cacifar para o comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele nega.

Teixeira usou a coletiva do Desenrola Rural para sustentar que sua pasta tem atendido às expectativas de Lula. Destacou que o Plano Safra teve como foco o financiamento de produtos da cesta básica e que isso evitou o aumento do preço desses itens. Também se comprometeu a atender até o fim do terceiro mandato de Lula a meta de 60 mil famílias assentadas reivindicada pelo MST. As informações são do portal O Globo.

