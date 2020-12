Mundo Sob pressão, presidente americano Donald Trump assina plano de alívio econômico

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A mudança aconteceu após um dia de pressão de todas as alas políticas para evitar um desastre social e econômico, especialmente para a população mais vulnerável Foto: Official White House Photo/Tia Dufour A mudança aconteceu após um dia de pressão de todas as alas políticas para evitar um desastre social e econômico, especialmente para a população mais vulnerável. (Foto: Official White House Photo/Tia Dufour) Foto: Official White House Photo/Tia Dufour

Pressionado por congressistas de todas as alas e com quase uma semana de atraso, o presidente Donald Trump assinou no domingo (27) o novo plano de ajuda para a economia americana, anunciou a Casa Branca, ampliando os benefícios para milhões de cidadãos que lutam contra a pandemia e a crise.

O pacote, que “proporciona resposta de emergência ao coronavírus e alívio”, com 900 bilhões de dólares, é parte de uma legislação maios ampla que, com a assinatura de Trump, evitará a paralisação das atividades do governo a partir de terça-feira (29).

“Estou assinando este projeto de lei para restaurar o seguro-desemprego, interromper os despejos, fornecer assistência de aluguel, adicionar dinheiro para os programas de empréstimos para empresas, devolver nossos funcionários do setor aéreo a seus empregos, adicionar substancialmente mais dinheiro para a distribuição de vacinas, e muito mais”, afirmou o presidente em um comunicado publicado de sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, onde passou o Natal.

A mudança aconteceu após um dia de pressão de todas as alas políticas para evitar um desastre social e econômico, especialmente para a população mais vulnerável.

Dois programas federais que incluíam subsídios para os desempregados, aprovados em março como parte do plano inicial de ajuda ante a crise provocada pela pandemia de coronavírus, expiraram à meia-noite de sábado, deixando de fora 12 milhões de americanos, segundo a estimativa do centro de estudos progressista The Century Foundation.

O pacote de estímulo, aprovado pelo Congresso em 21 de dezembro, prorrogará as ajudas, assim como outras que deveriam expirar nos próximos dias. Durante dias, no entanto, Trump se recusou a assinar o pacote, que chamou de “vergonha”, o que pegou republicanos e democratas de surpresa, após meses de complexas negociações.

O influente senador republicano Mitt Romney afirmou que está “aliviado”. “A ajuda está agora a caminho dos trabalhadores, famílias e pequenos negócios de todo o país que precisam desesperadamente”, escreveu no Twitter.

“Alívio crucial”

No comunicado de domingo, Trump repetiu a pressão para que os cheques destinados aos contribuintes com mais dificuldades econômicas aumentem dos 600 dólares estipulados inicialmente para US$ 2.000. Também voltou a criticar que o plano inclua muitos gastos para programas não relacionados com a pandemia.

Porém, ele não explicou porque esperou até a aprovação do texto para expressar suas opiniões. O novo pacote de estímulo estende a ajuda federal aos desempregados até meados de março e oferece empréstimos garantidos e bilhões de dólares em ajuda para pequenas empresas, restaurantes, hotéis, companhias aéreas e outras empresas.

Também prorroga as moratórias nos despejos para as pessoas que não podem pagar o aluguel, suspende as execuções de hipotecas e proporciona fundos para a distribuição de vacinas de Covid-19. A ajuda é essencial para a maior economia do mundo, muito abalada pelas restrições adotadas para lutar contra a propagação do coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo