Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Segundo o Ministério da Saúde, há registro de transmissão local do vírus em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. (Foto: Reprodução)

Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado (14) mostra que subiu de 98 para 121 o número de casos confirmados do novo coronavírus Sars-CoV-2 no Brasil. Segundo a pasta, há registro de transmissão local do vírus em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

O termo é usado quando há confirmação de casos em que não é possível identificar a trajetória da infecção, o que indicaria que já há uma circulação do vírus no território.

Com a atualização dos números, continua em 13 o número de Estados com casos confirmados. A maior quantidade está em São Paulo, com 65 registros.

Em seguida, estão Rio de Janeiro (22), Paraná (6), Rio Grande do Sul (6) e Distrito Federal (6), Santa Catarina (4), Goiás (3), Minas Gerais (2), Pernambuco (2), Bahia (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1) e Rio Grande do Norte (1).

Há ainda 1.496 casos suspeitos, sob investigação. Entram nessa lista pacientes que tiveram febre e outros sintomas respiratórios e histórico de viagens internacionais ou contato com casos suspeitos ou confirmados.

Outros 1.413 casos foram descartados, após a realização de exames pelas autoridades de saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de pacientes com o novo coronavírus no País pode ser maior, já que mais Estados podem ainda atualizar registros no sistema.

Casos de Coronavírus não contabilizados

O Ministério da Saúde informou, na sexta-feira, que houve mudança no sistema de vigilância com a confirmação de transmissão comunitária. Por isso, os dados divulgados pelo ministério podem entrar em conflito com os dados das secretarias estaduais. Isso acontece por que partir de agora, as secretarias vão adotar métodos diferentes de registros de casos. Algumas, vão relatar apenas casos graves e que gerem internação, outras vão seguir informando todos os casos.

O balanço oficial deste sábado ainda não considera:

– Quatro novos casos confirmados na Bahia, Secretaria estadual soma 7 casos, Ministério, 2.

– O primeiro caso registrado no Amazonas.

– O segundo caso no Espírito Santo.

– 2 casos no Distrito Federal. No relatório do Ministério consta 6, a Secretaria de Saúde do DF já confirmou 8.

– Os 2 primeiros casos em Mato Grosso do Sul.

– 2 casos em Minas: um em Juiz de Fora e um no Triangulo Mineiro.

– O primeiro caso registrado em Sergipe.

– A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro registra 24 casos, no relatório do Ministério consta 22.

– Pernambuco confirma 5 novos casos de coronavírus e detecta transmissão local.

– A secretaria da Saúde de Porto Alegre confirmou o sétimo caso do Rio Grande do Sul.

– Goias confirmou o quarto caso no estado.

Recomendações

O ministério soltou um conjunto de recomendações na tentativa de diminuir a transmissão do novo coronavírus. Entre elas, está que pessoas que vierem de outros países fiquem em isolamento em casa por sete dias, mesmo sem sintomas do Covid-19.

Caso apresentarem febre e outros sintomas de alerta, como tosse ou falta de ar, a orientação é que procurem uma unidade de saúde.

Outra recomendação é que organizadores adiem ou cancelem grandes eventos e que cruzeiros tenham viagens suspensas.

Há também recomendações específicas para cidades com transmissão sustentada ou comunitária, como avaliar antecipar férias escolares.

