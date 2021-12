Brasil Sobe para 21 o número de mortos pelas chuvas na Bahia; mais de 471 mil pessoas foram afetadas

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Foto aérea mostra uma pessoa caminhando em uma rua inundada após fortes chuvas em Itajuipe, no sul da Bahia, na segunda (27). Foto: Reprodução Foto aérea mostra uma pessoa caminhando em uma rua inundada após fortes chuvas em Itajuipe, no sul da Bahia, na segunda (27). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O número de mortos por causa da chuva na Bahia subiu para 21, nesta terça-feira (28). Os dados foram divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), que contabiliza 77.092 pessoas desabrigadas ou desalojadas.

O número de desabrigados – que são as pessoas que perderam seus imóveis e precisam de apoio do poder público – está em 34.163. Já o total de desalojados – que são as pessoas que também perderam os imóveis, mas foram alocadas em casas de familiares – está em 42.929.

A Sudec detalhou que a 21ª vítima a morrer é um jovem de 19 anos, que tentou atravessar uma enxurrada em Ilhéus, na noite da segunda-feira (27), e acabou se afogando. A mesma cidade também já havia registrado outra morte. Além de Ilhéus, os outros óbitos ocorreram em dez cidades.

Ao todo, 471.786 pessoas foram afetadas pela chuva. O número de feridos não foi alterado desde a segunda-feira (27), e segue em 358 pessoas. Nesta terça, 136 cidades estão sob decreto de situação de emergência.

Mais cedo nesta terça, o governo federal anunciou medidas para recuperação de áreas destruídas. Entre elas estão linhas de crédito via BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social), vacinação contra gripe e hepatite A e ajuda para reconstrução de cidades da Bahia.

As medidas foram anunciadas em coletiva de imprensa com os ministros da Cidadania, João Roma, do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Saúde, Marcelo Queiroga e da Mulher, Damares Alves, após sobrevoo às áreas atingidas. Bolsonaro segue em recesso no litoral de Santa Catarina.

