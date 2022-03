Brasil Sobe para 231 o número de mortos pela tragédia em Petrópolis. Ao menos 20 pessoas continuam desaparecidas

28 de fevereiro de 2022

Os temporais que atingiram Petrópolis (Região Serrana do Rio de Janeiro) há quase duas semanas já deixaram ao menos 231 mortos, número atualizado no fim da tarde desta segunda-feira (28) com a localização de mais dois corpos.

Outras 20 pessoas continuam desaparecidas em meio aos deslizamentos de terra, conforme informações da Polícia Civil fluminense. Os casos fatais conhecidos até agora abrangem 137 mulheres e 94 homens, sendo que 44 menores vítimas eram crianças ou adolescentes.

De acordo com as autoridades, peritos ainda atuam na análise de DNA de despojos recuperados nas áreas afetadas. Essa já é considerada a maior tragédia da história de Petrópolis. A cidade já tinha sido atingida por temporais semelhantes nos anos de 1988 e 2011.

Os trabalhos de buscas continuam no bairro Chácara Flora, onde há registro de duas pessoas desaparecidas. Já as buscas no Morro da Oficina foram encerradas neste domingo. O Corpo de Bombeiros informou que já encontrou todas as pessoas dadas como desaparecidas na localidade.

Agora, além do trabalho na Chácara Flora, também há varredura pelos rios da cidade, onde três vítimas estão desaparecidas. Um grupo com cinco condutores e cinco cães chegou da Argentina para auxiliar no trabalho, que já conta com esse tipo de apoio por parte de outros Estados, incluindo Rio Grande do Sul. Ao todo, 58 cães farejadores atuaram na cidade.

O município mantém 14 escolas abertas para o acolhimento dos moradores de área de risco. Até o momento, 876 pessoas estão abrigadas nesses locais.

Transparência

A prefeitura de Petrópolis lançou um painel online para dar transparência aos gastos com a recuperação da cidade após as chuvas. Na página, a população poderá acompanhar os repasses federais e estaduais ao município, além do extrato da conta disponibilizada pelo governo municipal para doações às vítimas das chuvas.

Até a sexta-feira (25), a cidade havia recebido quatro repasses da União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Foram R$ 644,2 mil para aluguel de veículos para a Defesa Civil, R$ 1,67 milhão para cestas básicas, kits higiene, colchões, kits dormitórios e kits de limpeza para as famílias atingidas, mais R$ 1,03 milhão para recuperação de vias públicas, pontes de veículos, pontes de pedestres, guarda-corpos e margens de rios, além de R$ 655,7 mil para maquinário e pessoal para limpeza e desobstrução de ruas e rios.

A prefeitura também recebeu R$ 30 milhões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) e abriu uma conta para receber doações em dinheiro para as vítimas das chuvas, a PMP Petrópolis – SOS 2022. Até a sexta-feira (25), haviam sido depositados na conta R$ 222,7 mil. As doações podem ser feitas por PIX, transferência ou depósito: Banco do Brasil, agência 0080-9, conta 96011-X, CNPJ 29.138.344/0001-43 (chave PIX).

