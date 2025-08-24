Rio Grande do Sul Sobe para 42 o número de cidades com relatos de estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul

24 de agosto de 2025

O Rio Grande do Sul conta com mais de 600 pessoas fora de suas residências. Foto: Jorge Schneid/Divulgação O Rio Grande do Sul conta com mais de 600 pessoas fora de suas residências. (Foto: Jorge Schneid/Divulgação)

As chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias seguem trazendo consequências severas. As tempestades inundaram cidades, deixaram pessoas fora de suas casas e espalharam destruição.

A Defesa Civil do Estado está prestando apoio aos 42 municípios afetados. O Rio Grande do Sul conta com mais de 600 pessoas fora de suas residências. O órgão está auxiliando em especial o município de São Lourenço do Sul, na Zona Sul, que registrou 23 desabrigados e 500 desalojados. Na cidade, o Arroio São Lourenço saiu do seu leito normal, afetando residências que ficam nas margens do arroio.

– Desalojado é quem precisou abandonar a habitação de forma temporária ou definitiva em razão de evacuação preventiva, de destruição ou avaria grave por conta de acidente ou desastre. A diferença é que, nesse caso, a pessoa não necessariamente necessita de abrigo, ficando hospedado na casa de amigos, conhecidos ou familiares.

– Já o desabrigado é quem foi obrigado a abandonar a sua habitação de forma temporária ou definitiva, devido a uma evacuação preventiva, que teve uma destruição ou avaria grave decorrente de um acidente ou de um desastre. E essa pessoa então necessita de abrigo.

As cidades de Barra do Ribeiro, Cachoeira do Sul, Canguçu, Cristal, Dom Feliciano, São José do Norte e Turuçu também registraram pessoas afetadas. Confira, abaixo, o relatório mais recente produzido pela Defesa Civil.

1. Alegrete: informou danos no telhado da Escola Municipal Princesa Isabel e árvores caídas na via (22/8-20h12);

2. Alvorada: informou áreas alagadas (24/8-10h32);

3. Amaral Ferrador: informou danos em pontes e bueiros (23/8-21h32);

4. Arambaré: informou danos em pontes e bueiros e vias urbanas e rurais alagadas (23/8-18h09);

5. Bagé: informou alagamentos pontuais em ruas da cidade e queda de árvores (22/8-15h44);

6. Barra do Ribeiro: informou danos em pontes e bueiros, vias urbanas e rurais alagadas, cheia e transbordo do arroio Ribeiro, atingido residências. Foram reportadas 60 pessoas desalojadas (24/8-14h32);

7. Barros Cassal: danos em telhados de residências (22/8-8h56);

8. Caçapava do Sul: informou alagamentos pontuais em ruas da cidade (22/8 – 15h48);

9. Cacequi: informou duas residências destelhadas (23/8-11h19);

10. Cachoeira do Sul: informou bloqueio total da BR 153 (23/8-13h09);

11. Cachoeirinha: informou queda de árvore entre o passeio público e pista de rolagem (23/8-11h40);

12. Camaquã: informou o rompimento mecânico da ERS 350, pela prefeitura de Camaquã, para escoamento d’água (23/8-11h54);

13. Canguçu: informou casas parcialmente destelhadas, ruas alagadas e pontes do interior danificadas. Foram reportadas 4 pessoas

desalojadas (23/8-21h23);

14. Canoas: informou casas com danos nos telhados e queda de árvores (23/8-11h15);

15. Canudos do Vale: informou elevação do nível do Arroio Forquetinha, comunidade afetada tem passagens por passadouros;

16. Cerro Grande do Sul: informou danos em pontes, bueiros e estradas, estradas alagadas, falta de energia elétrica (23/8-17h38);

17. Chuvisca: informou a interrupção de estradas, quedas de pontes, bueiros e passagens. Alagamentos em diversas localidades (23/8-16h38);

18. Cristal: informou retirada de pessoas de suas residências. Foram reportados 12 desabrigados e 8 desalojados (24/8-13h17).

Informou alagamentos de estradas, bueiros no interior e na zona urbana, residência alagada (23/8-16h06);

19. Dom Feliciano: informou danos em pontes e bueiros, rios transbordaram e alagaram estradas. Foram reportadas 4 pessoas desabrigadas (23/8-16h49).

20. Encruzilhada do Sul: informou danos em pontes e bueiros, vias urbanas e rurais alagadas (24/8-14h31). Queda de vegetal na BR 471, e destelhamento parcial de residência (23/8-11h56). Alagamentos de ruas e casas por causa que uma sanga que transbordou. Defesa Civil no local (23/8-5h40). Danos em telhados (22/8-17:44);

21. Estância Velha: informou 27 telhados de residências danificados total ou parcialmente (23/8-11h44);

22. Faxinal do Soturno: informou movimento de massa na estrada Linha Formosa (23/8-12h10);

23. Horizontina: informou o destelhamento de uma residência (23/8-15h56);

24. Jaguari: informou destelhamento de residência (23/8-11h33);

25. Lindolfo Collor: informo que aproximadamente 30 residências foram danificadas pelo granizo (23/8-12h12);

26. Pinheiro Machado: informou estradas do interior interrompidas e ponte do Passo da Areia submersa (22/8-17h54);

27. Portão: informou diversas residências com danos no telhado (22/8-14:53);

28. Porto Alegre: informou desabamentos, destelhamentos e queda de árvores (24/8-9h14);

29. Porto Lucena: reportou queda de granizo, danificando o telhado de duas residências (21/8-21h30);

30. Rio Pardo: informou danos em residência (22/8-18h03);

31. Santa Cruz do Sul: informou queda de vegetal (23/8-13h06);

32. São Gabriel: informou queda parcial de muro e vários pontos de alagamento na cidade (22/8-21h26);

33. São José do Hortêncio: informou danos em telhado de residência (22/8-21h31);

34. São José do Norte: informou alagamentos sobre a pista na BR 101, km 350, na localidade Capão do Meio. Também famílias desalojadas na mesma localidade. Foram reportadas 24 pessoas desalojadas (23/8-21h28);

35. São Lourenço do Sul: reportou alagamentos e inundações graduais em diversas áreas urbanas e rurais, danificando residências, estradas e instalações públicas. Foram informados 23 desabrigados e 500 desalojados (23/8-16h36);

36. Sapucaia do Sul: informou queda de árvore em veículo estacionado (22/8-14h56);

37. Sinimbu: informou atraso em transporte escolar, sem suspensão de aula (22/8-14h57);

38. Tunas: danos em estrada vicinais (22/8-16:15);

39. Turuçu: informou alagamentos de ruas nas proximidades ao Arroio Turuçu. Foram reportados 4 desalojados. (23/8-12h16);

40. Venâncio Aires: informou queda de vegetal, obstruindo via pública (23/8-11h28);

41. Vera Cruz: informou danos em telhado de residência (23/8-12h46) queda de uma árvore na rodovia ERS 409 (22/8-16h40);

42. Vila Nova do Sul: devido às chuvas intensas o nível do Arroio Vossoroca subiu e o DNIT interditou a ponte na BR 290 (22/8-13h11).

