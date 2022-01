Brasil Dez mortes foram confirmadas em queda de paredão em Minas Gerais ; vítimas eram familiares e amigos uns dos outros

Quatro embarcações foram atingidas. (Foto: Polícia Civil)

O Corpo de Bombeiros confirmou, neste domingo (9), dez mortes causadas pelo desabamento de pedras em Capitólio (MG), e passou a confirmar suas identidades. As vítimas estavam na mesma lancha que tinha o nome de “Jesus”, segundo o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta.

Eles estavam hospedados em um rancho em São José da Barra (MG) e eram familiares e amigos uns dos outros. O dono da pousada era proprietário da lancha e também parente das vítimas. O piloto era funcionário dele, de acordo com informações da polícia.

A primeira vítima foi identificada oficialmente na manhã deste domingo. Outras quatro vítimas foram identificadas durante a noite.

O delegado informou que já há informações sobre as outras pessoas que morreram, mas a polícia aguarda a resposta dos laudos e dos testes de DNA para ter a comprovação oficial da identificação. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de MG disse que não tem previsão para o fim das buscas.

Saiba quem são as vítimas da tragédia em Capitólio:

– Julio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis (MG). Será enterrado em São José da Barra.

– Maycon Douglas de Osti, 24 anos, nascido em Campinas. Será enterrado em Sumaré.

– Camila da Silva Machado, 18 anos, nascida em Paulínia. Será enterrada em Sumaré. Maycon e Camila eram namorados.

– Sebastião Teixeira da Silva, 67 anos, natural de Anhumas. Será enterrado em Serrania.

– Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas. Será enterrada em Serrania. Marlene e Sebastião eram casados.

Vítimas que ainda aguardam identificação oficial:

– Homem de 40 anos, natural de Betim (MG) – piloto da lancha;

– Mulher de 43 anos, natural de Cajamar (SP);

– Homem de 35 anos, natural de Passos (MG);

– Jovem de 14 anos, natural de Alfenas (MG);

– Homem de 37 anos, natural de Itaú de Minas (MG).

Investigação

Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Além da Polícia Civil, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do deslizamento de pedras no Lago de Furnas.

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, disse em entrevista coletiva neste domingo que não nunca havia ocorrido acidente como este e, por isso, não há um estudo ou análise geológica sobre os paredões.

Pela manhã o prefeito já tinha anunciado o fechamento do turismo aquático na cidade. Segundo ele, estão fechadas as entradas dos cânions e também do local conhecido como Cascatinha,

Também neste domingo, Furnas Centrais Elétricas divulgou uma nota sobre o acidente.

“FURNAS lamenta profundamente o acidente e verdadeiramente se solidariza com as vítimas e seus familiares. A empresa esclarece que utiliza a água do lago para a geração de energia elétrica, por meio de Contrato de Concessão de Geração de Serviço Público, e que compete à Marinha do Brasil e aos respectivos poderes públicos locais a gestão dos demais usos múltiplos do reservatório, dentre os quais as atividades econômicas de turismo profissional.

FURNAS apoia por meio de iniciativas e projetos socioambientais as 34 prefeituras e suas defesas-civis existentes no entorno do lago, que é um dos maiores lagos artificiais do mundo com mais de 3.500 km de perímetro, mas não tem poderes para desenvolver fiscalização e/ou outorgas de licenças para atividades de turismo e lazer.

FURNAS reforça que o Corpo de Bombeiros, a Marinha do Brasil, Polícia Civil e Federal, bem como a Defesa Civil de Minas Gerais estão conduzindo operações de resgate e apurações sobre o ocorrido em Capitólio.

Segundo balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo, 50 militares estiveram empenhados na operação de busca, entre bombeiros militares e militares da Marinha do Brasil; 11 mergulhadores dos bombeiros empenhados, especialistas nesse tipo de operação e já familiarizados com a área de busca; 4 lanchas e 3 motos aquáticas da Marinha e dos bombeiros lançadas no local de busca já delimitado, além do apoio de 7 viaturas.

