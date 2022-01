Brasil Sobe para oito o número de mortos após queda de paredão em Capitólio

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Quatro embarcações foram atingidas. Ao todo, 27 pessoas já foram atendidas e liberadas; ao menos quatro seguem internadas Foto: Bombeiros/MG Quatro embarcações foram atingidas. Ao todo, 27 pessoas já foram atendidas e liberadas; ao menos quatro seguem internadas. (Foto: Bombeiros/MG) Foto: Bombeiros/MG

Mais um corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em Capitólio neste domingo (09), após um deslizamento de pedras no Lago de Furnas. Segundo o major Rodrigo Castro, às 9h50, a primeira equipe de busca localizou o corpo do sexo masculino submerso no local do acidente. As buscas continuam para encontrar outras duas pessoas que estão desaparecidas.

O major disse que o corpo já foi levado para o posto de comando e a Polícia Civil segue com os trabalhos de identificação das vítimas. Um dos cânions atingiu quatro embarcações, com pelo menos 34 pessoas, no sábado (08), e causou sete mortes. Um vídeo mostra o momento em que um dos cânions atinge as lanchas.

Segundo balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo, 50 militares estão empenhados na operação de busca, entre bombeiros militares e militares da Marinha do Brasil; 11 mergulhadores dos bombeiros empenhados, especialistas nesse tipo de operação e já familiarizados com a área de busca; 4 lanchas e 3 motos aquáticas da Marinha e dos bombeiros lançadas no local de busca já delimitado, além do apoio de 7 viaturas.

