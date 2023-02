Rio Grande do Sul Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul alerta para os cuidados com lentes de contato no verão

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

O contato da água da piscina e do mar com as lentes pode causar desde irritações oculares leves até infecções graves

O verão requer mais cuidados com a saúde ocular para as pessoas que usam lentes porque o contato com piscinas e praias pode gerar alguns danos aos olhos. A exposição a esses ambientes aumenta a vulnerabilidade a doenças oculares graves que podem ocasionar problemas irreversíveis à visão, alerta a Sorigs (Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul).

“É um momento em que aquelas pessoas que usam lentes precisam um cuidado redobrado com os olhos. Isso porque tanto a água da piscina quanto a do mar podem grande potencial de contaminação e, como a lente de contato diminui a sensibilidade à dor, muitas vezes o paciente pode não perceber que está iniciando um processo infeccioso. Isso pode causar danos irreversíveis para a visão”, disse o presidente da Sorigs, Marcos Brunstein.

O contato da água da piscina e do mar com as lentes pode causar desde irritações oculares leves pelos compostos químicos e sal até infecções graves e de difícil tratamento. O presidente da Sorigs reforça a importância de, nesses casos, buscar ajuda médica. “É fundamental que o paciente procure um médico oftalmologista ao perceber algum desconforto ocular. A busca rápida por orientação médica é muito importante para evitar danos mais graves”, disse o especialista.

Cuidados

A primeira recomendação é evitar o uso de lentes no mar ou na piscina para não risco de contaminação. Caso isso seja inevitável, opte pelas lentes de descarte diário e faça isso logo após o contato com a água do mar ou da piscina. Levar o estojo das lentes para a praia, por exemplo, também não é recomendado, pois, além da exposição a temperaturas extremas, o ambiente aumenta a chance de contaminação.

Devido à exposição ao mar, piscina e ambientes com ar-condicionado, o uso de colírios lubrificantes é recomendável para manter a higiene e o conforto, mas é importante que a utilização passe pela recomendação de um oftalmologista. Sempre é bom consigo óculos de grau para substituir as lentes e deixar os olhos “respirar”.

