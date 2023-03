Porto Alegre Solicitar a carteira de condutor do transporte público, modalidades táxi e escolar, será 100% on-line a partir de segunda

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Transporte de passageiros por táxi possui 3.979 condutores ativos. (Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir de segunda-feira (13), a solicitação de carteira de Identidade de Condutor do Transporte Público (ICTP), em Porto Alegre, terá mudanças para os modais táxi e transporte escolar. O pedido, que antes era realizado via e-mail e retirado na sede da EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação), passará a ser feito totalmente on-line pelo link servicos.eptc.com.br/requerimentoscco.

No primeiro momento, serão encaminhados os pedidos do modal táxi e, nas próximas semanas, o serviço também estará disponível para o transporte escolar. Além do primeiro “carteirão”, como é chamada a ICTP, os motoristas ainda conseguirão solicitar, de modo eletrônico, a renovação para o autorizatário ou auxiliar e a inclusão de condutor em outro prefixo.

O taxista poderá imprimir o arquivo recebido por e-mail em tamanho A4 e em escala padrão, para fixá-lo obrigatoriamente dentro do veículo, conforme determinação do art. 21 da resolução EPTC 2/2019. Para uma melhor conservação, o documento poderá ser plastificado.

“A alteração visa facilitar a vida dos taxistas ao evitar o deslocamento até o órgão público e agilizar a emissão do documento para esta categoria, que presta um serviço fundamental para a mobilidade urbana de Porto Alegre”, informa o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

No modelo antigo de solicitação ou renovação de carteira ICTP, era cobrado um valor para a emissão do documento físico. Agora, o serviço passa a ser gratuito. No caso da aprovação do requerimento, a remessa da carteira ICTP será enviada para o endereço eletrônico informado no requerimento, no formato digital em arquivo PDF.

Táxi – O transporte de passageiros por táxi possui 3.979 condutores ativos e 3.594 prefixos cadastrados no Sistema de Transporte Público de Porto Alegre (STPOA). Todos os condutores são cadastrados no município e passam pelo treinamento profissional para taxistas realizado pelo Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) em conjunto com a EPTC.

Para mais informações, os taxistas podem entrar em contato com o Cadastro de Operadores da EPTC por meio do e-mail cadastro@eptc.prefpoa.com.br ou pelo telefone (51) 3289-4423 ou 4249, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/solicitar-a-carteira-de-condutor-do-transporte-publico-modalidades-taxi-e-escolar-sera-100-on-line-a-partir-de-segunda/

Solicitar a carteira de condutor do transporte público, modalidades táxi e escolar, será 100% on-line a partir de segunda