Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Corpo de dançarinos da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, que recebe com inscrições de todo o País. Foto: Carlos Veras/EEDMO/Divulgação Corpo de dançarinos da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, que recebe com inscrições de todo o País. (Foto: Carlos Veras/EEDMO/Divulgação) Foto: Carlos Veras/EEDMO/Divulgação

Crianças e jovens de todo o País que sonham em se tornar bailarinos clássicos e fazer parte da mais antiga instituição dedicada ao ensino de dança e à formação de bailarinos clássicos têm até o próximo dia 11 de dezembro para se inscreverem na EEDMO (Escola Estadual de Dança Maria Olenewa), situada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Podem se inscrever crianças e jovens na faixa etária de 8 a 21 anos de idade. Para mais informações acesse @mariaolenewa no Instagram ou por e-mail: eedmoinscricoes2021@gmail.com.

Os documentos necessários incluem foto 3×4, registro de identidade ou certidão de nascimento, CPF (Cadastro de Pessoa Física), comprovante de residência. A taxa de inscrição é de R$ 60. A idade mínima até a data da prova é de 8 anos.

A mais antiga escola do Brasil

A Escola Estadual de Dança Maria Olenewa foi fundada em 1927, sendo, portanto, a mais antiga instituição brasileira dedicada ao ensino da dança e à formação de bailarinos clássicos. Sua fundadora, a bailarina russa Maria Olenewa, esteve no Brasil em tournée como integrante das companhias de Ana Pavlova e Leonide Massine, em 1918 e 1921, respectivamente. Entre 1922 e 1924 foi professora e diretora da Escola de Dança do Teatro Colón de Buenos Aires. Em 1926 se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde iniciou importante trabalho pedagógico.

Com o apoio de Mário Nunes, crítico teatral do Jornal do Brasil, Olenewa apresentou ao governo do então Distrito Federal a proposta de criação de uma escola de formação de bailarinos. O objetivo principal era possibilitar a futura organização de um corpo de baile para atuar nas temporadas líricas, evitando a constante contratação de profissionais no exterior, como também de viabilizar o estabelecimento de uma temporada de dança voltada para a apresentação dos balés de repertório.

A aula inaugural realizou-se em 11 de abril de 1927. Em 19 de novembro a escola realizou seu primeiro espetáculo com o balé Les Sylphides e Divertissements.

Ao longo de sua trajetória a escola foi vinculada a diferentes organismos. Em 1963 foi desvinculada do Theatro Municipal e passou a chamar-se Escola de Danças do Estado da Guanabara. Em 1965 voltou a fazer parte da estrutura administrativa do Theatro Municipal até 1975, quando foi mais uma vez dele desligada para integrar o Instituto Nacional das Escolas de Arte, passando a denominar-se Escola de Danças do INEART.

A atual denominação foi estabelecida em 1982 por decisão do governador Chagas Freitas a partir de sugestão da Associação de Ballet do Rio de Janeiro em homenagem a fundadora da Escola de Dança.

Em 1995 a já então chamada Escola Estadual de Dança Maria Olenewa retornou ao seu lugar de origem e foi reintegrada ao Theatro Municipal. Além do antigo prédio anexo do Theatro Municipal, hoje demolido, a escola teve como sede o prédio que abrigou também o Museu da Imagem e do Som, localizado na Lapa.

Atualmente utiliza as instalações do terceiro andar do novo prédio anexo do Theatro Municipal, enquanto aguarda a finalização de sua nova e definitiva sede na Central Técnica do Porto.

A Escola de Dança oferece curso profissionalizante com aulas de balé clássico, pas-de-deux, repertório clássico, danças características, dança espanhola, balé contemporâneo, composição e improvisação, história da arte, história da dança, terminologia da dança clássica, educação musical, comportamento e atitude profissional.

