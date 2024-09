Brasil Sorteio da Mega-Sena é nesta terça e pode pagar R$ 40 milhões

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Os números sorteados do concurso 2.771 foram: 07-13-14-33-38-50. (Foto: ABr)

O sorteio do concurso 2.771 da Mega-Sena, realizado no último dia 6, não teve ganhador para a faixa principal de seis acertos. Com isso, o prêmio acumulou mais uma vez, e a estimativa para o próximo concurso, marcado para esta terça (10) é de R$ 40 milhões. Os números sorteados foram: 07, 13, 14, 33, 38 e 50.

Embora não tenha havido ganhador na faixa de seis números, o sorteio premiou 94 apostas na quina, cada uma levando R$ 37.663,95. Já a quadra teve 6.858 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 737,49 para cada. A arrecadação total do concurso 2771 foi de R$ 61.406.300,00. A expectativa é que o valor do prêmio acumulado no próximo concurso atraia ainda mais apostadores, aumentando a arrecadação e o montante final a ser distribuído.

Como apostar

A Mega-Sena é a loteria que oferece um dos maiores prêmios no Brasil. Para concorrer, basta marcar de 6 a 20 números no volante de apostas. É possível deixar que o sistema escolha os números por você, na modalidade Surpresinha, ou ainda participar da Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos. Quanto mais números marcados, maior o preço da aposta e também as chances de ganhar.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A Mega-Sena também permite apostas online por meio do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA. Prêmios de apostas realizadas por esses canais, cujo valor líquido seja de até R$ 1.581,44, podem ser retirados em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica, ou ainda transferidos para uma conta do Mercado Pago, conforme escolha do apostador.

Outra opção é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel. O QR Code gerado tem validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica, facilitando o recebimento.

Prêmios esquecidos

Levantamento da Caixa mostrou que R$ 251,8 milhões em prêmios nçao foram retirados por seus ganhadores. O valor leva em consideração todas as faixas de premiação, de todas as apostas, como a Mega-Sena.

Abril foi o mês no qual os apostadores deixaram para trás o maior valor: R$ 59,7 milhões não foram sacados. O segundo mês que mais “acumulou” o dinheiro esquecido foi maio: R$ 38,9 milhões.

Previsto em lei, cabe exclusivamente ao apostador solicitar o recebimento dos prêmios de loteria em até 90 dias após o sorteio. Passado esse prazo, o ganhador perde o direito ao prêmio e o dinheiro é direcionado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

