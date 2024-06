Rio Grande do Sul Sorteio mensal de maio do Nota Fiscal Gaúcha será realizado nesta quinta-feira

11 de junho de 2024

Premiação precisou ser adiada para sincronização de notas fiscais após restabelecimento dos sistemas

Os ganhadores do sorteio de maio do NFG (Nota Fiscal Gaúcha) serão conhecidos na quinta-feira (13). Concorrem aos prêmios os consumidores inscritos no NFG que solicitaram a nota fiscal com a inclusão do número de CPF durante todo o mês de abril de 2024.

O sorteio mensal de maio, que tradicionalmente ocorre na última semana do mês, precisou ser adiado, porque alguns sistemas da Procergs e da Secretaria da Fazenda ficaram indisponíveis devido ao alagamento da região central de Porto Alegre. O serviço de emissão e autorização de documentos fiscais eletrônicos foi mantido e exigiu um prazo para que fosse feita a sincronização das notas fiscais emitidas no período após o restabelecimento dos sistemas,

Serão distribuídos R$ 200 mil aos contribuintes cadastrados no programa. O ganhador do prêmio principal receberá R$ 50 mil e outros 110 consumidores, levarão prêmios de R$ 5 mil (para dez contribuintes) e de R$ 1 mil (para cem contribuintes). Mais de 60 milhões de bilhetes cadastrados estão participando da disputa.

Os vencedores podem conferir se foram premiados através do seu login no site ou do aplicativo do NFG. Para acessar o cadastro é necessário informar CPF e senha. Os contribuintes contemplados deverão solicitar o resgate dos prêmios em até 90 dias, contados a partir da homologação do sorteio.

A Sefaz assegura que todas as notas emitidas com CPF durante o mês de maio foram registradas e valerão para os sorteios mensais, para o Receita Certa e para o desconto de Bom Cidadão (que dá direito a redução no valor do IPVA 2025), além de gerarem pontuação para entidades sociais.

Receita da Sorte

Os 21 prêmios de R$ 1 mil que seriam distribuídos durante a semana especial de Dia das Mães permanecem no orçamento do programa e serão ofertados futuramente.

Prazos

Ganhadores de 1.524 prêmios referentes a sorteios mensais e ao Receita da Sorte tiveram direito a um período extra de 30 dias para efetuar o resgate e outros 1.453 vencedores de diferentes modalidades, incluindo o Receita Certa, receberam um prazo adicional de 90 dias para a correção de dados bancários. A data-limite para a solicitação dos valores pode ser conferida pelos cidadãos no site ou no aplicativo do NFG, clicando na aba Meus prêmios após o login.

