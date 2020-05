Leandro Mazzini Sorteios nas TVs

Por Leandro Mazzini | 8 de Maio de 2020

Medida Provisória 923 dos sorteios de prêmios pelos canais de televisão, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, vai atender em cheio os interesses da Rede TV! (Foto: Alan Santos/PR)

Essa Medida Provisória 923 dos sorteios de prêmios pelos canais de televisão, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, vai atender em cheio os interesses da Rede TV! Os donos da emissora, Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, ficaram ricos anos atrás com serviço de telefone 0900 pelos quais tinham serviços e sorteios. Lançaram prêmios pela TV como sorteio de carro, televisores e telefones, entre outros. Os sorteios poderão ser feitos pela TV, sites, aplicativos e telefones. Eles vão se tornar concorrentes de Silvio Santos, do SBT, que vende títulos de capitalização pela Telesena.

Malandragem

Coisas do Brasil. Um traficante conseguiu o auxílio emergencial de R$ 600 do Governo. Fez churrasco, em Caratinga (MG), e jogou vídeo seu no whatsapp. Viralizou.

Punição

A Polícia Civil da cidade “descobriu” que ele tinha mandado de prisão há meses, o localizou rapidamente e o mandou para a cadeia – sem ‘quentinha’ da festa.

Rebate

A Comissão de Ética da Presidência jura que são inverídicas as irregularidades denunciadas em carta pelo conselheiro Erick Biill, e que “serão tratadas ao modo e tempo oportunos”. Biill não confirmou se vai provocar o MP e Justiça como escreveu.

Oi, fui!

O delegado de Polícia Federal Delano Bunn deixa uma diretoria da corporação, nessa transição, e será adido policial na embaixada do Brasil em Madri. Passou o cargo da Diretoria de Gestão de Pessoal da PF para a delegada Cecília Franco.

Sonho

Um cargo de adido num país de primeiro mundo é sonho para muitos delegados, com salários de US$ 14 mil, por baixo, mais ajuda de moradia em torno de US$ 3 mil. O ex-DG da PF Fernando Segóvia foi para Roma depois da passagem relâmpago no comando da PF no Governo Michel Temer.

Atualização

O ministro Luiz Fux (STF) decidiu pelo não conhecimento da ADPF 679, do partido Rede, que pediu revisão de norma da Funai sobre demarcação de terras de particulares vizinhos a aldeias indígenas ainda não homologadas.

Toque de recolher

Em São Paulo de Olivença (AM), a prefeitura decretou que lanches e refeições por delivery devem ser entregues até 20h. A mais afetada é a turma do jaleco nos hospitais. Desabafo de leitora chegou ao whatsapp da Coluna.

Tá feia a coisa

Um cidadão que viajou de Goiás para a Bahia de carro contou 11 ambulâncias – 10 dessas com giroflex ligados, por emergência – em 1.305 km de trajeto, num percurso que conhece há anos, no qual nunca viu mais de duas ambulâncias. Em Brumado (BA), topou com um carro funerário lotado de corpos ensacados.

MERCADO

BBB do home

Há um novo filão no mercado diante do home office consolidado com essa pandemia: o monitoramento online de funcionários por softwares instalados nos computadores, sob consentimento. Segundo anúncio encontrado pela reportagem, dá para saber “que horas estão trabalhando”, “quantos estão em tempo real”, “no que estão gastando o tempo (histórico de páginas visitadas)” e outros recursos.

Que será de Vegas?

Publicado no Boletim de Notícias Lotéricas: os cassinos de Portugal e Las Vegas estão praticamente quebrados, fechados desde março, com milhares de empregos em risco.

Pela causa

A TetraPak, a mega de embalagens com filiais em Monte Mor (SP) e Ponta Grossa (PR), recebeu orientação da direção internacional para doar 500 mil euros aos hospitais locais para compra de produtos e insumos.

ESPLANADEIRA

# O Laboratório Merk do Rio de Janeiro vai doar álcool em gel de sua fabricação para hospitais que combatem o coronavírus, e para seus funcionários.

# Visa adiciona à sua plataforma a iniciativa “Vai de Visa”, para apoio a micro e pequenos empreendedores.

# A Medlevensohn lança o programa “MedSocial” para ajudar famílias carentes do Rio de Janeiro, com cartão alimentação de R$ 120, por três meses.

# Grupo Oncoclínicas realiza hoje, às 17h, live sobre riscos do Covid-19. # TransUnion, de dados, aponta que há no Brasil 18,7 milhões de mães com filhos maiores de 18, que devem mobilizar 41,5 milhões deles para mensagens e presentes.

